Mitsubishi Outlander

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Yollarda ferahlık sevenler için!

Yazı: Arzu Sözeri





İlk bakışta kendisi hakkında fazla ipucu vermiyor. İç hacminin ne kadar büyük olduğunu ancak koltuğa oturduğunuzda anlıyorsunuz. Hem bagajlarınız hem de yolcularınız için genişlik ve ferahlık istiyorsanız Mitsubishi Outlander’ı inceleyin.



Bazı sloganlar insanın aklından hiç çıkmıyor. ‘Nasıl bi’şi Mitsubishi’ de benim hafızama öyle kazınmış işte. Hatta sadece benim hafızama kazınmamış, Ekşisözlük’te bile yerini almış. Mitsubishi Outlander, ‘long weekend’ diyebileceğimiz süre boyunca benimleydi. Çocuğu olanlar bilir (yaş çok önemli değil), aslında hafta sonları, diğer günlerden çok daha yorucudur. Çocuğun sosyalleşmesi gerekir; arkadaşları ile buluşacağı yere götürülür. Oradan alınır, gidilmesi gereken kurs, yapılması gereken spor faaliyetleri sırasıyla geç kalınmadan tamamlanır. Elbette kabusumuz olan İstanbul trafiğini de unutmayalım. İşte benim hafta sonlarım da sürekli bir yerlere yetişmeye çalışarak geçiyor. Bu hafta yine değişen bir şey olmadı. Tek bir fark dışında... Bu sefer kavalyem ‘Mitsubishi Outlander’ dı. Uzun süre sonra şahane bir de bahar havası vardı şansımıza. Kendimizi keyifle attık yollara...



Benim favorim kırmızı

Dört farklı gövde rengi var ‘Outlander’ın. Favorim kırmızı... Diğerleri gri, siyah ve beyaz. İlk gördüğümde gözüme pek bir cüsseli görünmedi. Yanılıyormuşum meğer. Kapıyı açıp sürücü koltuğuna oturduğum an bunu anladım. Önce koltuğu direksiyona doğru yaklaştırdım mecburen. Fotoğrafta gördüğünüz kızlar ve onların kocaman antrenman çantaları ‘Outlander’ın içinde kayboldular desem yeridir. İddia ettiler, “Bagaja da sığarız” dediler ve gerçekten sığdılar.



Anneler bilir; haftasonları bazen diğer günlerden çok daha yorucudur. Çocukları arkadaş buluşmasından kursa, spordan eve taşırken bir de bakarsınız koca gün direksiyon başında geçmiş. Hiç değilse bu sırada konforunuz tam, içiniz rahat olsun. Outlander bu anlamda iyi bir destekçi... Şehir turlarına çocuklarınızın arkadaşlarını da rahatlıkla davet edebilir, onların neşesine ortak olabilirsiniz.



