Arapçada ve birçok Asya dilinde ‘‘Yolcu / Gezgin’’ anlamına gelen
Mosafer, oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Bir seyahat nasıl
daha keyifli ve konforlu yaşanır, seyahat etme sanatının incelikleri
nedir fikriyle hayat bulan, amacı tüm gezginlerin ihtiyaçlarına en doğru
yanıtı vermek olan Mosafer’de çeşit çeşit bavullar, seyahat
aksesuarları ve tasarımlar sizi bekliyor.
Mağazada
tasarımları ve fonksiyonellikleri ile dikkat çeken bavullardan,
bagajınızı asla kaybetmenize izin vermeyen GPS’li telefonu şarj eden,
ağırlığı ölçen, dünyanın ilk akıllı bavulu BlueSmart’a, sırt çantası,
makyaj çantası, bel çantası gibi birçok çanta çeşidinden kişiye özel
etiketlere, su geçirmez kıyafetlerden outdoor malzemelerine, güvenlik
aksesuarlarından şarj ünitelerine, çocuk bavullarından ergonomik çocuk
ürünlerine kadar özenle düşünülmüş her şey yer alıyor.