Abu Issa Holding’in sahibi, Katarlı ünlü işadamı Ashraf Abu Issa’nın seyahate olan özel ilgisiyle hayat bulan, dünyanın en büyük ve en ünlü seyahat mağaza zinciri Mosafer, dördüncü mağazasını Nişantaşı City’s’de açtı.

Arapçada ve birçok Asya dilinde ‘‘Yolcu / Gezgin’’ anlamına gelen Mosafer, oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Bir seyahat nasıl daha keyifli ve konforlu yaşanır, seyahat etme sanatının incelikleri nedir fikriyle hayat bulan, amacı tüm gezginlerin ihtiyaçlarına en doğru yanıtı vermek olan Mosafer’de çeşit çeşit bavullar, seyahat aksesuarları ve tasarımlar sizi bekliyor.



Mağazada tasarımları ve fonksiyonellikleri ile dikkat çeken bavullardan, bagajınızı asla kaybetmenize izin vermeyen GPS’li telefonu şarj eden, ağırlığı ölçen, dünyanın ilk akıllı bavulu BlueSmart’a, sırt çantası, makyaj çantası, bel çantası gibi birçok çanta çeşidinden kişiye özel etiketlere, su geçirmez kıyafetlerden outdoor malzemelerine, güvenlik aksesuarlarından şarj ünitelerine, çocuk bavullarından ergonomik çocuk ürünlerine kadar özenle düşünülmüş her şey yer alıyor.

