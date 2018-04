Müge Çevik'ten 25 mutluluk yöntemi

''Hayatta her şey insanlar için..."

• Yaşadığınız hiçbir şeyin tesadüf olmadığını bilmek.

• Hayatınıza giren her insandan öğrenmeniz gereken bir ders olduğunu idrak etmek.

• Deneyimlediğiniz her türlü acı, hüzün ve kederin sizi güçlendireceğinden emin olmak.

• Her şeyin ama her şeyin bir sonu olduğunu aklınızın bir yerinde hep tutmak.

• Bu hayatta bulunma amacınızı bulmaya çalışmak ve mümkünse bulmak.

• Kendi en iyi halinize dönüşmek için karşınıza çıkan her fırsatı değerlendirmek.

• Nerede durmanız gerektiğinin, nerede aksine azimle devam etmeniz gerektiğinin ayrımına varmış olmak.

• Sahip olduğunuzu düşündüğünüz hiçbir şeye gerçek anlamda sahip olmadığınızı hatırlamak.

• Her türlü duyguyu hissetme hakkınızı kendinize vermek.

• Kendinizle çırılçıplak yüzleşebilmek.

• İnsanlarda ve evrende her şeyin zıddı ile mevcut olduğunu unutmamak.

• Çaba sarf etmeden elde edilen pek bir şey olmadığını, olanın da kıymetli olmadığını anlamak.

• Önem ve öncelik sıralaması yapabilmek.

• Hayatı ıskalıyormuş ya da bir şeyler eksik duygusundan kurtulmak.

• Kendinizi kısıtladığınız korku, endişe ve önyargılarınızdan özgürleşebilmek.

• Olayları ve insanları oldukları gibi algılayabilme kapasitenizi arttırmak.

• İçinize sinen kararlar verebilmek ve bunların sorumluluğunu alabilmek.

• Nerede vazgeçmeniz gerektiğini içgüdüsel olarak bilmek.

• Herkese, her şeye, kendinize ve hayatın kendisine karşı tolerans sınırlarınızı genişletmek.

• Maneviyatı, anlam bulduğunuz şeyler veya sevdikleriniz, sevgi üzerinden güçlendirmek.

• Hayatta her şeyin insanlar için olduğunu hiç unutmamak.

• Her zaman daha kötüsünün de iyisinin de olduğunu kavramak.

• Olumlu ya da olumsuzda kalmanın da bir seçim olduğunu idrak etmek.

• Kimliklerinizde çocuk, yetişkin ve ergen rollerinizi sağlıklı kullanabilmek.

• Geçmişin pişmanlıklarından ve özlemlerinden, geleceğin de endişe ve gerçekçi olmayan beklentilerinden kurtulup mümkün olduğu kadar şimdi ve burada yaşayabilmek... En önemlisi tüm bunları öğrenme istek ve azmine sahip olmak...



''Hayalimdeki ev, rüyalarımdaki araba, huzurlu bir ilişki, terfi ya da piyangodan bilet diyeceğimi sandınızsa, siz okuyuculara da tavsiyem, kendi listenizi gözden geçirmeniz. Eğer maddi ya da başkasına bağımlı, kendinizden kaynaklanmayan şeylerin sizi mutlu ettiğini düşünüyorsanız, mutl olmamayı garantiliyorsunuz demektir.''



Müge Çevik ( Profesyonel Koç, Eğitmen )