Kabarık bir omlet için Kabarık bir omlet yapmak istiyorsanız, bir yemek kaşığı suyun içine bir çay kaşığı mısır unu ekleyin. Hazırladığınız karışımı yumurtaya ilave edin. Böylece kabarık bir omlet yapmış olacaksınız.
Tatlı mısırlar için Mısırları haşlarken daha lezzetli olması için tencereye bir çay kaşığı şeker atın. Ayrıca mısır kabuklarını da yıkayıp ilave edebilirsiniz.
Daha lezzetli zeytinler için
Zeytinlerinize daha değişik bir tat vermek için üzerini geçecek kadar zeytinyağı ilave edin. Biraz kekik ve 2-3 diş sarımsak ekleyip üzerini kapatın. Sekiz gün bekletin ve yenilip azalan zeytinlerin yerine yenilerini koyun.