Dünya'ya benzeyen gezegen bulundu. Kepler-452b adı veriler gezegen, Dünya'dan daha büyük ve daha yaşlı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'dan bin 400 ışık yılı uzaklıktaki Kuğu takım yıldızında Dünya'ya benzeyen bir gezegen bulunduğunu açıkladı.NASA'nın Washington'daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında 2009 yılında uzaya gönderilen Kepler teleskobu ile keşfedilen ve Kepler-452b adı verilen gezegenin, yörüngesindeki yıldızdan yüzeyinde su birikebileceği kadar uzaklıkta bulunması anlamına gelen "yaşanabilir mesafede" yer aldığı belirtildi.NASA üst düzey yetkililerinden John Grunsfeld, toplantıda yaptığı açıklamada, "İnsanoğlunun evrendeki diğer güneşlerin yörüngelerinde de gezegenler bulunduğunu keşfinin 20. yıl dönümünde Kepler teleskobu, tıpkı Güneş ve Dünya'ya benzeyen bir yıldızla gezegen buldu. Elde ettiğimiz heyecan verici sonuçlar, bizi evrende ikinci Dünya'yı bulmaya bir adım daha yaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.Kepler Veri Analiz Bölümü'nden Jon Jenkins, "Kepler-452b'yi Dünya'nın daha yaşlı ve daha büyük kuzeni olarak tanımlayabiliriz. Gezegen, Dünya'nın nasıl yaşanabilir bir yer haline geldiğini anlamamıza yardımcı olacak" dedi.Jenkins, sözlerine şöyle devam etti: "Bu gezegen, Dünya'dan daha uzun süredir yaşanabilir mesafede yıldızının yörüngesinde dönüyor. Bu da gezegende yaşamın varlığı için gerekli tüm maddelerin ve koşulların bulunduğuna işaret ediyor."Çapı Dünya'nınkinden yüzde 60 oranında büyük olan Kepler-452b, "süper dünya" sınıfında yer alıyor. Gezegen, yörüngesinde bulunduğu yıldızın çevresindeki dönüşünü 385 günde tamamlıyor.Gezegenin yörüngesinde yer aldığı Kepler-452 yıldızının, yaklaşık 6 milyar yaşında olduğu varsayılıyor. Güneş'ten 1,5 milyar yıl daha yaşlı Kepler-452, hemen hemen aynı sıcaklığa sahip. Çapı Güneş'ten yüzde 10 oranında daha fazla olan Kepler-452, Güneş'ten yüzde 20 daha parlak.Kepler-452b, şimdiye kadar bulunan yaşanabilir mesafedeki gezegenler arasında en küçüğü şeklinde tanımlandı.Gezegenin, halihazırda sera iklimi evresinde bulunduğu sanılıyor. Bu evrede yaşlanan yıldızdan yayılan enerji, yörüngedeki gezegenin yüzeyinde ısının artmasına ve okyanusların buharlaşmasına yol açıyor. Dünya'nın sera iklimi evresine bir milyar yıl sonra gireceği varsayılıyor.NASA, keşfin "Astrophysical Journal" dergisinde yayımlanacağını da duyurdu. (AA)