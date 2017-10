Cep telefonlarında neredeyse her yeni gün, ay ya da yılda hayatımıza yeni bir uygulama giriyor. Çok sık kullandığımız bu uygulamalar da aslında nelerden keyif aldığımız ve nasıl bir insan olduğumuz konusunda bazı ipuçlarını ele veriyor.

Hepimizin gözdesi WhatsApp

Akıllı telefona sahip olan her insanda bulunan, insanların sadakati kazanan mesajlaşma uygulamalardan sadece bir tanesi WhatsApp. Hatta öyle çok kullanır olduk ki; telefonumuzun mesaj gönderme kısmını unuttuk bile. WhatsApp kullanan insan, konuşmayı çok seven, birçok grupta kafası karışmadan yer alıp, her konuda fikrini beyan edebilen bir insandır. Muhabbeti ve dedikoduyu sever, dışa dönük ve sosyal bir kişiliktir.







‘Kızım sana söyledim gelinim sen anla’cı Twitter

140 karakterle anlatmak istediklerinizi anlatacağınız bu uygulama tam olarak az sözle çok şey anlatabilen insanların uygulaması. Aynı zamanda bir çeşit “Kızım sana söyledim, gelinim sen anla.” yeri gibi. Derdini en az sözle en doğru şekilde anlatan, lafı gediğine oturtanların yeridir Twitter. Kinayeyi seven, lafı dolandırmayan karakterler kullanır bu uygulamayı. Eğer konuşmayı çok seven, tüm bağlaçları kullanmak isteyen “şöyleymiş de böyleymiş…” insanı iseniz bu uygulamayı cep telefonunuza indirmeyin ya da varsa silin. Çünkü burada sadece 140 karakter var!







‘Gizlim saklım yok’cu Facebook

İnsanların iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan Facebook, birçok insanın severek kullandığı uygulamalardan. Hem duygu ve düşüncelerimizi karakter sınırlamasız arkadaşlarımızla paylaşabiliyor, hem de messenger ile iletişim kurabiliyoruz. Üstelik bir dönem gençlerin kullandığı bu uygulamayı artık teyzelerimiz amcalarımız da kullanmakta. Bu yüzden hala Facebook kullanan insan; gizlisi, saklısı olmayan insandır. Emmioğlundan arkadaşımın arkadaşına saklayacak hiçbir şeyi olmayan tüm dobralar Facebook fanıdır.







Gözetleyicilerin adresi Instagram

Fotoğraf ve videolarınıza filtre uygulayıp, insanlarla paylaşabildiğiniz bu güzel uygulamanın 700 milyon kullanıcısı var! Fotoğraf çekmeyi, çekilmeyi seven, bir de sabırla en yakışan filtreyi bulan, en yakın arkadaşına da tescilleten, garantici, mükemmelliyetci insanın uygulamasıdır Instagram. Ayrıca stalk yapmanın en eğlenceli halidir. Yani Instagramcılar aynı zamanda sağlam stalker’dır.







Anlık eğlence düşkünleri Snapchat’te!

Son günlerin popüler uygulaması Snapchat’te, çektiğiniz fotoğraf ve videoları 1-10 saniye süreyle arkadaşlarınızla paylaşabilir, filtreler ekleyerek eğlenebilirsiniz. Snapchat uygulamasını severek kullanıyorsanız; eğlenceli, en komik efektli snapleri hikayenizde paylaşıyorsanız da cesur bir insansız. Tebrikler!