Hiç düşündünüz mü neden hasta
oluyoruz, bizi hasta eden sadece mikroplar mı, yoksa düşüncelerimiz,
duygularımız mı?
Ebru Demirhan, hastalıkların dışsal değil içsel olduğunu, kendini hasta etme gücün kadar iyileştirme ve onarma gücünün de bulunduğunu bilmen için organlarına saygı duyup sevmeni, böylece kendini iyileştirmenin mümkünlüğünü örnekleriyle, organların dilinden ve danışanların deneyimleriyle anlatıyor. Mesela mide, korkularımızı temsil ederken, kansızlık yaşamla azalan bağı, karaciğer öfkeyi temsil ediyor. Ve siz organınızı hastalığa götüren duygu ve düşünceyi fark edip onlarla iletişime geçtikçe iyileşen duygu ve düşüncelerinizin bedeninize yansımasını göreceksiniz.
BU
KİTAP;
Kendini tanıman, bedeninin mükemmelliğini
görmen ve şifaya açılman için, Fazla asit salgılayan miden ve taş
üreten böbreğinle tanışman, omurganın bilgeliğinden faydalanman ve affetmeyi öğrenmen
için,
Bedeninin içindeki her şeyi;
duygularını, düşüncelerini, atalarından DNA ile aldığın tüm pozitif ve negatif
mirasını bilmen için,
Hastalıkların dışsal değil içsel olduğunu,
kendini hasta etme gücün kadar iyileştirme ve onarma gücün de bulunduğunu bilmen
için,
Henüz doğmayan çocuğun, ailenin tüm
bireyleri, neden öldüğünü bilmediğin deden, kaza geçiren komşun, operasyona ihtiyaç
duyan patronun,
Seni ilgilendiren ve ilgilendirmeyen
herkes için,
Ama en çok da senin için
YAZILDI.