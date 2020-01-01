Milyonlarca yıldır dünya üzerinde birçok canlı türü var oldu ve yok oldu. İnsanoğlunun doğayla olan savaşından önce bu yok olmaların ana nedeni doğal afetler ve iklim değişiklikleriydi.

Son iki yüz yıldır dünyadaki hakimiyetimiz yüzünden yok olan orman alanlarını ve canlı türlerini saysak kendimizden nefret ederiz. Gezegenin en vahşi yaratıkları olan insanların müdahalesiyle artık aramızda olmayan bazı türlerin yanısıra, milyonlarca yıl önce iklim nedenlerinden dolayı yok olmuş bazı türlere bir bakalım.



1- Ayı köpeği

Ayı vücudunda bir köpek gibi hareket eden canlının 15 milyon yıl önce tükendiği tahmin ediliyor. Uzun köpek dişleri yanısıra ot yemek içinde bulunan küçük dişleri nedeniyle çoklu sindirime yatkın canlıların öncü türlerinden sayılır.







2- Smilidon

Nesli 10.000 yıl önce tükenen kılıç dişli kaplan olarak da anılan bu tür, Amerika Kıtası’nın kuzey bölgelerinde yaşamıştır. Yok olma sebebi yine iklim değişikliği ve avladığı hayvanların yok olması olarak tahmin ediliyor.







3- Dodo

Oldukça ilginç bir yapısı olan kuş türü özellikle Mauritius bölgesinde gözlemlenmiştir. Ama 1700’lü yılların sonunda nesli tükenmiştir. Bu tükenişteki insan parmağı çok etkili olmayabilir.



4- İrlanda Geyiği

Oldukça heybetli bir görünüme sahip olan bu geyik türünün en son M.Ö 5500 yıllarına tarihlenen bir fosili bulunmuştur. İrlanda’nın kuzeyinden Baykal Gölü Havzası’na kadar uzanan geniş bir alanda yaşadığı düşünülen türün, iklim değişiklikleri yüzünden nesli tükendiği düşünülüyor.







5- Tazmanya Kaplanı

En sonuncusu 1930’lu yıllarda fotoğraflanan ve o yıllardan beri görülmeyen Tazmanya Kaplanı da artık nesli tükenen bir hayvan olarak anılıyor. Ayrıca en küçük boyutlu kaplan olan bu tür, kürkü için vahşice avlanması ve yaşam alanlarının yok olmasıyla artık aramızda değil.







6- Anadolu Parsı

Özellikle son 20 yıldır yaşadığımız yerleşim alanı istilası çılgınlığı sonucu nesli tükenen bu özel türün hala bazı Anadolu bölgelerinde göründüğü efsanesi yürür, durur.