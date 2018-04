Nokia Lumia 930 piyasada

Nokia'nın Windows Phone 8.1 işletim sistemli Lumia 930 akıllı telefonu satışa sunuldu.

5" ekran boyutuyla elinize kolayca sığacak şekilde tasarlanmış olan Lumia 930 Windows Phone deneyiminin en son versiyonunu sunuyor. Böylece, akıllı telefonunuzda, Xbox'ta veya PC'de sizin için önemli olan tüm dosya, bilgi ve uygulamalara her an her yerden ulaşmanız mümkün oluyor. LiveTiles, dünyanızda olup biteni takip edebilmenizi sağlarken, giriş ekranınız için özelleştirilebilir arka plan görüntüleri gibi yeni özellikler Windows Phone 8.1'i her zamankinden daha kişisel kılıyor. Nokia'nın Windows Phone 8.1 işletim sistemli Lumia 930 akıllı telefonu 1799 TL perakende satış fiyatıyla satışta.