İstanbul’un sevimsiz havasının nihayet son bulduğu gün Volvo V40 ile yola çıkıyoruz. Bu İskandinav fıstığı çok havalı bir şey. İlk bakışta aşk değildi yaşadığımız belki, ancak sürücü koltuğuna oturduğumda hayatımın akışında bir farklılık olacağını anlamıştım.

Yazı: Arzu Sözeri

Farklı bir çizgisi var. Bir de otomobilin sağlam olması ve güvenlik hissi vermesi benim için çok önemli. V40,otomobildeki diğer sürücülerin hatalarından da korumak amacıyla City Safety (Şehirde Güvenlik), otomatik frenlemeli çarpışma uyarısı, yaya algılama, bisikletli algılama sistemi gibi akıllı teknolojiler sunuyor. Ve ilk kez V40’da olan yaya hava yastığı ile; bir yayaya çarpma durumunda (hepimizden uzak olsun) hava yastığı şişerek çarpışmanın etkisini azaltıyor. Diyorum ya akıl küpü! Zamanında frene basamazsanız, yerinize fren bile yapıyor. Ayrıca hız göstergesinde siz süratlendikçe, ki bu V40’da şahane bir his, geçtiğiniz yolun hız sınırı da ekrandaki yerini alıyor.