Öyle bir tasarım ki uzaktan gördüğünüzde neydi bunun markası demenize imkan yok. Kendine has bir tasarımı var. Herkesin hoşuna gider mi bilinmez ama ben şahsen farklılık severim. Bu ay Nissan Juke’u denedim.

Yazı: Arzu Sözeri

Mevzu sarı renk olunca çevreden gelen söylemler de ortak bir noktada birleşiyor. Kızımın “Anne seni taksi sanıp çevirmesinler” sözüyle başlayıp trafik polislerinin ve yanınızdan geçen araçların tatlı bakışlarıyla devam eden sürece alışmanız gerekiyor. Special Edition versiyonuna özel kırmızı, siyah, sarı ve beyaz iç mekan ve aynı dış rengi kullanabiliyorsunuz. İç mekanda son derece sempatik bir görünümü olduğunu da belirtmek gerek. Havalandırma kapakları, orta konsolu, kapı detayları, vites, koltuk döşemesi ve deri gösterge siperliği dikişlerini bile renklendirebiliyorsunuz. Dış görünümde ise renkli ön ve arka tampon bitimleri, yan ayna kapakları, ön far kaplamaları ve 18 inç’lik jantlar kişiselleştirilebiliyor. Yenilenen far yapısıyla Nissan’ın imzası niteliğindeki ‘bumerang’ çizgisini taşıyor. Aracın V şeklindeki ızgarası güçlü duruşunu vurgularken LED gündüz farları ve xenon far opsiyonu görüş kalitesini arttırıyor. Nissan Juke’ta panoramik sunroof’un araç içine büyük ferahlık getirdiği bir gerçek. Özellikle arka koltukta oturanlar için. Nissan Dinamik Kontrol Sistemi’nde bulunan farklı sürüş modları kullanıcıya özel bir sürüş deneyimi sunuyor. Sportif sürüş için sport, yakıt tasarrufu için eco ve normal sürüş modları arasından bir seçim yapabilirsiniz. Bana göre motorun sesi içeri biraz daha az gelse süper olurmuş.





Nissan Juke’ta ‘Nissan Güvenlik Kalkanı’ adı verilen üç farklı emniyet sistemi yer alıyor.



• Şerit takip uyarı sistemi, sinyal vererek şerit değiştirme haricinde sürücüyü uyarıyor.

• Kör nokta uyarı sistemi, kör nokta olarak adlandırılan bölgedeki araçları tespit ederek yan aynalar üzerinde bulunan LED’li uyarıcıları devreye sokuyor.

• Hareketli nesne algılama sisteminde ise, araç duruş pozisyonundayken çevre görüş sistemine bağlı kameraların görüş alanına hareketli bir nesne yaklaştığında sesli uyarı sistemi devreye giriyor. Bagaj kapağında bulunan dışbükey lens sayesinde geniş açılı arka kamera aracın arkası için 180 dereceye varan bir görüş açısı sağlıyor. Geri vitese taktığınız an çıkan ses sizi bir kendinize getiriyor zaten. Sonrasında orta konsolda yer alan 5.8 inç’lik Nissan Connect ekranından gözünüzü ayırmayın.