Öğrenilmiş çaresizlik sergisi

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Otorite, İtaat ve Kontrol Üzerine sergisi Begsen & Bergsen galerisinde 10 Nisan'da başlıyor.Sergide 13 sanatçının işleri var

Öğrenilmiş Çaresizlik: Otorite, İtaat ve Kontrol Üzerine sergisi Begsen & Bergsen galerisinde 10 Nisan’da başlıyor. Işın Önol’un küratörlüğünü üstlendiği sergi, farklı disiplinlerden gelen Fatih Aydoğdu, Burçak Bingöl, Teresa Henriques, Olivier Hözl, Berat Işık, Gözde İlkin, Julia Oldham, Pınar Öğrenci, Yasemin Özcan, Sevim Sancaktar, İrem Tok, Pınar Yoldaş, ve Maja Vukoje sanatçılarının ortak ürünlerinden oluşuyor. Sanatçılar insanların kendilerine dayatılan eğitim , aile , din, politika , kent yapılanması, cinsiyet ve medya gibi manipulatif normlara karşı çaresizliğini anlatıyor. Sergi; ses, video, obje yerleştirme, fotoğraf, grafiti ve desen gibi çeşitli sanat pratiklerinin bir arada kullanılarak oluşturduğu, sanatçıların bir düşünme sürecinin ürünü. Gayrettepe’de bulunan Bergsen & Bergsen galerisinde sergiyi 24 Mayıs’a kadar ziyaret edebilirsiniz.