Okul rotaları

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Sirus Anaokulu

Sadece bir eğitim merkezi değil aynı zamanda gerçek bir oyuncak cennetindeyiz. Çocukların okul içindeki serbest zamanlarında gönüllerince eğlenceyi sunan okul, bu sayede çocukların karar alabilme yeteneklerinin gelişmesine de katkıda bulunuyor. Plastik çalışmalar, resim, müzik, şiir, hikaye, kukla, tiyatro, yaratıcı drama, deney-gözlem gibi aktivitelerin bulunduğu yuvada İngilizce eğitim de veriliyor.

Adres: Uzunçayır Yolu, Ata Sok. No:3 Göztepe-İstanbul

Tel: (0216) 478 22 50 www.aydo.com.tr



