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Sirus Anaokulu
Sadece bir eğitim merkezi değil aynı zamanda gerçek bir
oyuncak cennetindeyiz. Çocukların okul içindeki serbest
zamanlarında gönüllerince eğlenceyi sunan okul, bu sayede
çocukların karar alabilme yeteneklerinin gelişmesine de katkıda
bulunuyor. Plastik çalışmalar, resim, müzik, şiir, hikaye, kukla,
tiyatro, yaratıcı drama, deney-gözlem gibi aktivitelerin bulunduğu
yuvada İngilizce eğitim de veriliyor.
Adres: Uzunçayır Yolu, Ata Sok. No:3 Göztepe-İstanbul
Tel: (0216) 478 22 50 www.aydo.com.tr