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Okul rotaları

Peki siz hangisini seçeceksiniz? Biz sizin için en iyilerini araştırdık...
Sirus Anaokulu
Sadece bir eğitim merkezi değil aynı zamanda gerçek bir oyuncak cennetindeyiz. Çocukların okul içindeki serbest zamanlarında gönüllerince eğlenceyi sunan okul, bu sayede çocukların karar alabilme yeteneklerinin gelişmesine de katkıda bulunuyor. Plastik çalışmalar, resim, müzik, şiir, hikaye, kukla, tiyatro, yaratıcı drama, deney-gözlem gibi aktivitelerin bulunduğu yuvada İngilizce eğitim de veriliyor.
Adres: Uzunçayır Yolu, Ata Sok. No:3 Göztepe-İstanbul
Tel: (0216) 478 22 50 www.aydo.com.tr

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