Farklı renk ve sayıda gülleri bir araya getirerek kutu içerisinde sunan Sherose, özel günler için sürpriz alternatifleriniz arasında yer alabilir.

Sherose, sevdiklerinize farklı bir deneyim yaşatmak için klasik çiçek sunumunun dışına çıkıyor. Yurtdışından tedarik edilen 1. sınıf gülleri şık sunumu ile birleştiren Sherose, hem çiçek sunum modasına yeni bir bakış açısı getiriyor hem de özel kutusu içine dizilmiş gülleri özel su tüpleri ile besliyor.





Kucak dolusu güller 75 cm boyundaki kutusuyla etkileyici bir hediyeye dönüşüyor. Kişiye özel mesajları mühürlü zarf içinde sahibine ulaştırırken eksiksiz bir sürpriz anı yaşanması için Sherose, istenilen saatte sürprizi teslim ediyor.

Detaylı bilgi için instagram hesabını inceleyebilir veya http://www.sherose.com.tr göz atabilirsiniz.

Kutuda Gül

