Güvenlik ve özgürlük! Hava ve yol şartları ne olursa olsun güvenli sürüş yapabileceğiniz ve kullanırken özgürlüğün size tanıdığı limitleri tamamıyla zorlayabileceğiniz bir pick up’tasınız!

Yazı: Arzu Sözeri

AMAROK’U HER TEST SÜRÜŞÜ İÇİN ALDIĞIMDA HAVANIN SÜREKLİ YAĞMURLU OLMASI KURALI BU SEFER DE DEĞİŞMEDİ. Peki yenilenen modelde neler değişti? Altı yıl önce satışa sunulan, büyük beğeni kazanmış Volkswagen’in pick up modeli Amarok, değişen motoru ve tamamen yenilenen iç tasarımıyla ekim ayında yollara çıktı. Kullanmaktan büyük keyif aldığım Amarok’un yenilenmiş halini bu ay gördüm. Yeni Amarok’un en dikkat çeken özelliği son jenerasyon Volkswagen V6 motoru. Türkiye pazarında kendi segmentinde ilk olan üç litre hacimli turbo dizel V6 motor 224 PS güç üretirken 550 Nm tork sağlıyor. Evet bu kadar güç direksiyon başında tecrübeli olmayı da gerektiriyor. V6 motor, araca hem asfalt hem de off-road koşullarında yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü kazandırıyor. Yeni Amarok’ta sunulan otomatik şanzıman, yüksek hızlarda ekonomi sağlayan sekizinci vitesi sayesinde devri düşürerek hem yakıt tüketimini hem de kabin içine gelen sesi azaltıyor. 8 ileri otomatik vites ile 100 km’de 7.7 litre birleşik yakıt tüketimi gerçekleşiyor.

İÇ TASARIM

Yalın bir iç tasarıma sahip olan Amarok’ta öyle 500 tane düğme falan yok. Zaten beklenti de o yönde değil. Kullanılan malzemenin kalitesi ve fonksiyonel tasarımı ön planda. 6.33 inç dokunmatik ekrana sahip olan yeni radyo, USB, AUX-in ve SD kart girişi, CD çalar ve bluetooth gibi pek çok kaynaktan müzik dinleme imkanı mevcut. Bu arada ben hala CD çaların olması gerektiğine inananlardanım. Bunların yanı sıra, standart olarak sunulan akıllı telefonların araçtaki radyo-eğlence sistemleri ile entegrasyonunu sağlayan ‘App Connect’ sayesinde, telefondaki uygulamalar radyo ekranından kontrol edilebiliyor. ‘Elektronik ses güçlendirici’, sürücünün ön konsolda yer alan mikrofonla arka koltuktaki yolcularla yüksek hızlarda bile rahat konuşmasını sağlıyor. ‘Sesli Kontrol’ özelliği sayesinde ise telefon arama komutları sesli olarak kontrol ediliyor.

GELİŞTİRİLEN DIŞ TASARIM

Yeni Amarok, yeniden tasarlanan ve tüm tampon boyunca uzanan ön ızgarası, krom kaplamalarıyla daha güçlü bir görünüme kavuşmuş. Köşeli olarak yeniden tasarlanan sis farları da daha sert ve dinamik bir ifade kazandırmış. Yeni Amarok V6 modelinde bulunan ön aksta 17 inç, arka aksta da 16 inç çapındaki fren diskleri, aracın daha iyi frenlemesini ve yüklü olduğu hallerde bile daha kısa fren mesafesine sahip olmasını sağlıyor. Standart olarak sunulan ‘İkincil Çarpışma Önleme Asistanı’ olası bir ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor, çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenliyor ve hızını 10 km/s’ye kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor.



