Paket paket tehlike

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Hem paketler hem de paketlerin içindeki gıdalar sağlığa zararlı ürünlerle dolup taşıyor. Bunları kendinizden ve ailenizden uzak tutmaksa size kalıyor. Biraz dikkat, özen ve emekle mutfağınızı daha sağlıklı bir yer haline getirebilirsiniz.

Yazı: Sinem Gürleyük



Marketlerde satılan ürünlerin renkli, eğlenceli paketleri çoğu zaman bizi cezbeder… İçindekinin ne olduğuna bakarız ama aslında içeriğinde neler olduğuna çoğumuz aldırış etmeyiz. O çok lezzetli, nefis görünen yiyeceklerin içinde neler olduğunu hayal bile edemeyiz çoğumuz. Kimimiz vakti olmadığı için kimimiz de acı gerçeklerle karşılaşmak istemediği için paketlerin üzerinde yazan maddelerin ne anlama geldiğini bilmek istemez. Amonyakla yıkanan etler, jelatinle sertleştirilen yoğurtlar… Elbette paketlerin üzerinde yazan her şeyin anlamını bilmemize ve ona göre alışveriş yapmamıza imkan yok. Ancak küçük tedbirler ve biraz dikkatle çok daha sağlıklı bir alışveriş yapmak mümkün.



İşin sırrı numaralarda

Mesela işe plastik paketlerde aldığınız ürünlerle başlayabilirsiniz. Plastiğin sağlığa zararlı olduğu artık 7’den 70’e herkes tarafından biliniyor. Ancak maalesef pek çok ürün hala plastik kaplar içinde satışa sunuluyor. Bunun sebebi genellikle maliyeti düşürmek. Bu noktada bilmeniz gereken şey plastiğin de türleri olduğu. Bazı tür plastiklerin gıda sektörü için kullanımının güvenli olduğu kabul ediliyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Çok basit! Paketlerin üzerinde bulunan üçgen işaretinin içinde yazan rakamlar plastiklerin çeşidini anlamanız için oradalar. Plastikler türlerine göre 1’den başlayarak 7’ye kadar numaralandırılıyor. 1; genelde su, litrelik alkolsüz içecekler ve yağların konduğu pet şişelerde kullanılıyor. Cam gibi şeffaf olan bu plastik türü sağlığa zararsız olarak kabul ediliyor. Ancak sadece tek kullanım için. Bu pet şişeleri dondurmak, bulaşık makinesinde yıkamak ya da mikrodalga fırında kullanmak onları sağlığa zararlı hale getirebiliyor. 2; yüksek yoğunluklu polietilen içeren plastik anlamına geliyor. Genellikle deterjan ambalajlarında kullanılıyor ve sağlığa zararı bulunmuyor. 3; streç folyo, dış mekanda kullanılan eşyalar, plastik pipo, zemin malzemeleri, duş perdeleri, şeffaf ve kabartmalı plastik ambalajlarda kullanılıyor. İçindeki zararlı maddeleri gıdalara sızdırdığı için üç rakamından uzak durmanız gerekiyor. 4; genellikle kuru temizleme, çöp torbaları ve yemek saklama kaplarında bulunuyor ve sağlığa zararı yok. 5; şişe kapakları, içecek kamışları, biberon, yoğurt paketlerinde kullanılan sağlıklı ambalaj numaralarından biri. 6; genellikle yemiş paketlerinde, plastik bardak-tabaklarda, markette etlerin konulduğu köpük tabaklarda, fast food ürünlerin ambalajlarında kullanılıyor ve sağlık için oldukça zararlı. 7; diğer plastikleri içinde barındırıyor. Yedi numaralı plastik demek 1’den 6’ya kadar kullanılan plastiklerin dışında kalanlar ve kullanılması oldukça zararlı olan plastikler anlamına geliyor.



Mutfağı siz donatın!

Marketten satın aldığınız pek çok ürünü evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. İster eski usullerle ister teknolojinin nimetleri makinelerle. Yoğurt, ekmek, kıyma, salça… Katkı maddelerinin mutfağınızdaki saltanatına son vermek sizin elinizde. Raflarda bulunan uzun ömürlü ürünlerin çoğu katkı maddeleriyle hazırlanıyor. Bu maddeler de metabolizmayı, bağışıklık sistemini ve genetiği ciddi şekilde etkileyebiliyor. Damar tıkanıklığı gibi sorunlara sebep olan bu katkı maddeleri vücuttaki vitamin üretme mekanizmasını, su yapısını bozarak hızlı yaşlanmaya da etken. Hazır gıdaları tüketmekte sakınca görmeyen bir insan her gün yaklaşık 2 bin çeşit katkı maddesi tüketebiliyor; tatlandırıcı, tat verici, kıvam koruyucu, kıvam arttırıcı, renk koruyucu, beyazlatıcı, nem tutucu, boya, aroma… Hepsinin önüne geçmek neredeyse imkansız ama evde biraz emek harcayarak vücudunuzu bu katkı maddelerinin bir kısmından kurtarabilirsiniz.



Yoğurt

Tüm doktorların ve diyetisyenlerin şiddetle yenilmesini tavsiye ettiği yoğurt, raflara ne yazık ki pek çok katkı maddesiyle birlikte yerleşiyor. Bunlardan en tehlikelisiyse jelatin. Bu ürün genellikle hayvanların deri ve kemiğinden elde edilen bir gıda katkı maddesi. Türk Gıda Kodeksi’ne göre yoğurt üretiminde kullanılması kesinlikle yasak. Sadece çikolata ve benzeri gıdalarda su tutucu özelliği olması açısından kullanılmasına izin veriliyor. Yoğurt üreticileri de bu maddeyi yoğurda katarak hem su kaybını önleyerek kar ediyor hem de yoğurdun sertleşmesini sağlıyor. Elbette yoğurda katılan tek katkı maddesi bu değil… Maalesef daha nicesi var. Bu yüzden en iyisi yoğurdu evde kendinizin yapması. Üstelik artık evde yoğurt yapmak için makineler bile var. Küçük kaplarda iki günlük ya da haftalık olarak kendi yoğurdunuzu kendiniz yapabilirsiniz.



