Pantene ve Pİ Kadın Kanserleri Derneği, Türkiye’nin en büyük peruk bağışı projesine devam ediyor

Pantene, 1 Mart günü Ayşe Arman’ın moderasyonu ve başarılı senarist Sema Ergenekon’un da katılımıyla gerçekleşen etkinlikle Pİ Kadın Kanserleri Derneği ve projenin destekçisi CarrefourSA ile bir araya geldi.

Kanserle mücadele eden kadınlara destek olmak amacıyla 2020 yılında Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği ile bir yola çıkan Pantene, 2023 yılında Türkiye’de Pantene tarafından gerçekleştirilen en büyük peruk bağışının deprem bölgesindeki kanser hastalarına öncelik verilerek yapılacağını duyurmuştu. 2020 yılından bu yana kadın kanserlerine ve erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla kemoterapi tedavisi sürecinde saçlarını kaybetmiş binlerce kadına peruk yardımında bulunulan proje, projenin destekçisi CarrefourSA ve bu yıl hikayesiyle binlerce kadına umut olmuş şimdilerde ise kariyerindeki başarısıyla hepimizi büyüleyen sevgili Sema Ergenekon’un kıymetli hikayesi ile bir kez daha “Birlikte Daha Güçlüyüz” diyor.

Pantene, Peruk Bağışı Projesi ile Binlerce Kadının Hayatına Dokunmaya Devam Ediyor!

Bugüne kadar binlerce kadının hayatına dokunan projenin son gelişmelerini duyurmak amacıyla Ayşe Arman’ın moderasyonunda gerçekleşen etkinlikte P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Nesli Kılıçal, Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş, projenin destekçisi CarrefourSA ve hikayesiyle binlerce kadına umut olan Sema Ergenekon ve konuşmacı olarak yer aldı.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Nesli Kılıçal, Türkiye’de şimdiye kadar tek seferde gerçekleştirilen en büyük peruk bağışı projesi ile ilgili düşüncelerini şu şekilde açıkladı;

“Bütün kadınların harika saç günleri yaşaması ve kendilerini mutlu hissetmelerini misyon edinen bir kadın saç bakım markası olarak saçın sadece güzellik demek olmadığını, her kadın için çok daha derin anlamlar taşıdığını biliyoruz. 2023 yılında kampanyamızı bir üst noktaya taşıyarak Türkiye’de şimdiye kadar tek seferde gerçekleştirilen en büyük peruk bağışı projesini duyurmuştuk. Kampanyamızın başlangıcında ülkece hepimizi derinden yaralayan deprem felaketinden etkilenmiş ve kanser ile mücadele etmekte olan depremzede kadınlarımıza, peruk bağışlarında da öncelik vermiştik. Bugün ise Pİ Kadın Kanserleri Derneği’nin partnerliği ve CarrefourSA’nın desteği ile sürdürdüğümüz peruk bağışı ile binlerce kadının hayatına dokunmuş durumdayız.”

Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş, Hatay’da yakın zamanda açılması planlanan “Pİ Kız Kardeşim Köyü” ve Pantene sürdürdükleri iş birliği ile alakalı düşüncelerini şu şekilde açıkladı;

“2020 yılında Pantene ile “Birlikte Güçlüyüz” diyerek çıktığımız yolda gerçek anlamda güçlerimizi birleştirdik ve 2023 yılında deprem bölgesindeki kadın kanser hastalarını önceliklendirerek Türkiye’de şimdiye kadar tek seferde gerçekleştirilen en büyük peruk bağışı projesini duyurduk. İş birliğimizin etki alanını ve çapını genişletmek, Türkiye’de bir ilke imza atmak ve binlerce kanser hastasının hayatına dokunmak bizler için çok değerliydi. Aynı zamanda bu yıl Hatay Samandağ’da ‘Pİ Kız Kardeşim Köyü’ kuruyoruz. Yakın zamanda açılması planlanan köyümüzde tedavisi devam eden kadınlar için bir yaşam alanı yaratıyoruz. Burada sevgili partnerimiz Pantene bir konteyner ile yerini aldı ve P&G köyün 1 yıllık hijyen masraflarını karşıladı.”

Projenin ilk günden beri destekçisi olan ve bu yıl etkinlik partneri olarak yer alan CarrefourSA da 59 ilde 1000’den fazla mağazasıyla Pantene ve Pi Kadın Kanserleri Derneği’nin yanında olarak daha fazla kadının hayatına dokunmayı ve bu anlamlı iş birliğini sürdürülebilir kılmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Sema Ergenekon da Hikayesini Paylaştı

Son olarak söz alan isim ise hikayesiyle binlerce kadına umut olmuş şimdilerde ise kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren senarist ve yazar Sema Ergenekon oldu. Ergenekon, ümit verici hikayesini katılımcılarla paylaşırken peruk bağışı projesi ile ilgili yorumlarını da paylaştı;

“Bugün burada kendi hikayemi anlatmak için bulunuyorum, bana bu fırsatı veren ve gerçekleştirdikleri çalışmalar ile kemoterapi sürecinde saçlarını kaybeden kadınlara destek olan Pantene ve Pİ Kadın Kanserleri Derneği’ne teşekkürlerimi sunmak ve erken tanının, düzenli muayenenin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”

Türkiye’de Pantene ve Pİ Kadın Kanserleri Derneği iş birliği ile başlayan peruk bağışı ile kemoterapi sürecinde saçlarını kaybetmiş binlerce kadın kendi saçlarına tekrar kavuşana kadar peruk desteği almaya devam edecek.

Peruk Bağışı ile İlgili Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin: https://www.kadinkanserleridernegi.org/