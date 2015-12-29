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Paylaş, kazan!

Sevgilinize yeni yılda pürüzsüz bir tıraş deneyimi hediye etmek istemez misiniz? Elele'den Braun 3 Tıraş Makinesi kazanmak için hemen harekete geçin!

Sevgiliye/eşe yılbaşı hediyesi seçmek zordur! "Sevgilime ne alacağım" sorusuna hala yanıt bulamadıysanız, hemen Elele dergisi Aralık sayısı ile keyif anlarınızı #eleledergisi #braun3 etiketiyle Instagram'da paylaşın. Elele ekibi tarafindan seçilecek bir kişi Braun 3 Tıraş Makinesi kazanma şansını yakalayacak.


29 Aralık 2015 salı gününe kadar (salı dahil) yapılacak paylaşımlar Elele ekibi tarafından değerlendirilecek ve kazanan kişi 30 Aralık'ta açıklanacak.

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