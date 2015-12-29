etiketiyle Instagram'da paylaşın. Elele ekibi tarafindan seçilecek bir kişi Braun 3 Tıraş Makinesi kazanma şansını yakalayacak.

"Sevgilime ne alacağım" sorusuna hala yanıt bulamadıysanız, hemen Elele dergisi Aralık sayısı ile keyif anlarınızı