Sevgilinize yeni yılda pürüzsüz bir tıraş deneyimi hediye etmek istemez misiniz? Elele'den Braun 3 Tıraş Makinesi kazanmak için hemen harekete geçin!
Sevgiliye/eşe yılbaşı hediyesi seçmek zordur! "Sevgilime ne alacağım" sorusuna hala yanıt bulamadıysanız, hemen Elele dergisi Aralık sayısı ile keyif anlarınızı #eleledergisi#braun3 etiketiyle Instagram'da paylaşın. Elele ekibi tarafindan seçilecek bir kişi Braun 3 Tıraş Makinesi kazanma şansını yakalayacak.
29 Aralık 2015 salı gününe kadar (salı dahil) yapılacak paylaşımlar Elele ekibi tarafından değerlendirilecek ve kazanan kişi 30 Aralık'ta açıklanacak.