Paylaşın, kazanın!

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100Renk100Gun.com’da her gün bir renk keşfedin, günün rengine uygun kıyafetinizi giyip fotoğrafınızı paylaşın, Fabrika’nın birbirinden şık ve renkli kıyafetlerinden birini 100 gün boyunca kazanma şansını yakalayın!

Dove, stil sahibi kadın ve erkeklerin vazgeçilmez markası Fabrika ile yeni bir projeye imza attı. Yenilenen formülüyle 100 renkte test edilen ve iz bırakmadığı onaylanan Dove İz Bırakmayan Deodorant ve şehrin dinamizmini tasarımlarına yansıtan, cesur, dinamik, renkli ve olabildiğince özgür Fabrika’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen proje, kişisel bakımına önem verenlerle moda severleri 100Renk100Gun.com’da bir araya getiriyor.

Ödüllü tasarımcı Ece Gözen, Türkiye’nin en çok takipçisi olan moda bloggerı Nil Ertürk, ünlü moda fotoğrafçısı Tamer Yılmaz ve renk uzmanı Oya Komar’dan oluşan jüri, 100 gün boyunca her günün belirlenen rengi en güzel taşıyanları seçiyor. “Bugünün rengi en çok bana yakıştı” diyenlerin tek yapması gereken ise www.100renk100gun.com adresinde belirtilen günün rengindeki kıyafetleriyle çektikleri fotoğrafları siteye yüklemek. Jüri tarafından günün en beğenilen fotoğrafının sahibi olanlar Fabrika’dan günün renginde yeni sezon parçaları kazanıyor. Dove ve Fabrika severleri, seçilmiş Fabrika mağazalarında, Dove’un ve Fabrika’nın sosyal medya kanallarında (facebook.com/Dove ve twitter.com/doveturkiye) ve #100renk100gün hashtag’i altında çeşitli sürprizler bekliyor.









