'Pedal' dergisi çıktı!

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Bisiklet kültürü ve bisikletli yaşam dergisi 'Pedal' çıktı!

Her yaştan, her kesimden insanı bisikletle buluşturmayı amaçlayan Pedal dergisi çıktı.



En yeni bisiklet modellerinden temel bakım önerilerine, yanınızda bulundurmanız gereken ekipmandan son çıkan aksesuarlara kadar Pedal size rehber olacak. Bisikleti yaşamınıza dahil etmenize ilham verecek yaşam hikayelerinin yanı sıra Türkiye’de aktif şekilde çalışan bisiklet gruplarını da Pedal’ın sayfalarında bulacaksınız.



İstanbul’daki en iyi bisiklet rotalarının yanı sıra Kuzey Ege ve İspanya-Fas turu notları da bisikletle yol yapmak isteyenlere yardımcı olacak. Bisiklet tutkunu uzman isimlerin danışmanlığında hazırlanan Pedal’ın ilkbahar-yaz sayısını tükenmeden alın.