Erkek egemen toplumun yarattığı yaraları ala ala yolunda ilerleyen, 16 yaşındayken ailesi tarafından evlendirilen, kocası tarafından şiddet gören ve şu an hikayesine İstanbul’da huzurla devam eden İranlı Maya, “Asla arkama bakmayacağım, çünkü pes etmeye niyetim yok” diyor.

Yazı: Gülru İncu

DÜNYADA BAZI ŞEYLERİN DİL, DİN, IRK, COĞRAFYA GÖZETMEKSİZİN DEĞİŞMEDİĞİNİ VE EN ÖNEMLİSİ BİR KADININ DÜNYANIN NERESİNDE, hangi toplumda yaşarsa yaşasın benzer acılardan geçerek ‘büyüdüğünü�� görmek en basit tanımıyla insanı kızdırıyor. Küçük yaşta ailesi tarafından evlendirilip, gördüğü şiddete üç yıl dayanabilen ve boşandıktan sonra yeni bir hayat için komşu ülkenin şehrini, İstanbul’u seçen İranlı Maya’nın yaşadıkları dinledikçe sinirleri bozan cinsten. İran’da Tahran’da, şehirlilerin deyişiyle ‘Tehran’da doğmuş Maya. Bir erkek, iki kız; üç kardeşler. Ailesinin maddi durumunun gayet iyi olduğunu söylüyor. Babası halen soğuk taşıma şirketine sahip, annesi de rehberlik yapıyor ama buna rağmen ailesi henüz çocuk denebilecek bir yaşta, 16 yaşında evlendiriyor Maya’yı. Çocukluğundan bahsederken gözleri bulutlanıyor biraz, belli ki çocukluğun o saf neşesi, önce kızılıp sonra hoş görülen yaramazlıkların tatlı heyecanı pek uğramamış yanına. “Çocukluk çağım heyecandan yoksun geçti. Oyun oynarken bile ses çıkarmadan, gürültü yapmadan oynamamız istenirdi. Ailemle dedemin evinde kalırdık o zamanlar. Dedem sert yapılı bir adamdı, diktatör gibiydi. O uyurken hayat dururdu bizim için. Annem ve babam her şeyin farkındaydı aslında ama seslerini çıkarmazlardı” diyor. Ataerkil aile yapısının hem kadınlar hem de erkekler üzerindeki etkileri asırlardır sosyologlar için ucu bucağı olmayan bir tez konusu ve itaat kültürünün kaybolma ihtimali bile hala bu kültürün muhafazakar taraftarları açısından tabu. Maya da bu kültürün nimetlerinden fazlasıyla yararlanmış “Dedem eğer karışmasaydı, babamı bize karşı kışkırtmasaydı her şey daha iyi olabilirdi, çünkü dedem erkeğin her sözünün harfiyen yapılması gerektiğini söyler, bunun tartışmaya asla açık olmadığına inanırdı” derken üzgün, kırgın, kızgın bir küçük kıza dönüşüyor.

OKYANUSA AÇILMA İHTİYACI

Hakkında şiirler, şarkılar yazılan tatlı 16 yaş. Ne çocuk ne büyük iki arada bir derede olunan, bir yandan çocukluk günlerine veda ederken bir yandan da kadın olmanın nasıl bir şey olduğunu keşfedecek olmanın önlenemez merakı ve heyecanının gölgesinde, el yordamıyla öğrenilen cinselliğin pençesindeki keşif turları. Maya da 16 yaşına geldiğinde yaşıtlarına oranla farkındalığının daha fazla olduğunu, her şeye meraklı, öğrenmeye açık bir kız olduğunu söylüyor. Ve bir gün ailesinin onu evlendirmeye karar verdiğini öğreniyor. Hayata karşı hiçbir tecrübesi yokken, hayatının baharında evlenecek, bir erkeğin karısı olacak, baba evinden çıkıp koca evine girecek yani. Bunun tek nedeni de evlendirileceği adamın zengin bir ailenin oğlu olması ve tabii pencerenin dışında kalan gerçek dünyanın ‘iyi’ kızlar için ‘kötü’ şeylerle dolu olması. Siz ne olduğunu anlamadan sizi yargılayan, mahkum eden bir toplum mahkemesi. Maya’nın başına gelen de bu. “Bana sormadan beni evlendirdiler” diyor. Küçükken hep bir gün gelinlik giyeceği, gelin olacağı hayalleriyle büyütüldüğü için o sırada yaşananları da bir oyun heyecanıyla karşılamış Maya, sonunda neler yaşayabileceğinin muhasebesini yapmadan, buna gerek bile duymadan... “Aslında hala evcilik oynamak istediğim bir yaştaydım” diyor ve ekliyor; “Şimdi geriye bakınca ailemi anlamaya çalışsam da bana ne kadar büyük kötülük ettiklerini, hatta günah işlediklerini düşünüyorum.”

SANKİ EVLATLIK VERİLMİŞTİM

Düşünün, 16 yaşındasınız. Babanız ve erkek kardeşiniz dışında yakın bir ilişki kurduğunuz tek erkek kocanız ve sizi bekleyen pek çok kadının da yaşadığı o hüzünlü senaryo... Kısacık süren birkaç güzel günün sonunda eve her gece sarhoş gelen, her fırsatta hakaret etmeye, farklı bahanelerle işi dayağa kadar götüren bir koca ve başladığı gibi bir anda suya düşen mutluluk hayalleri. Söz hakkının olmadığı bir dünya. “Giymek için kocam, gezmek için kocamın ailesi, okumaya devam etmek için kayınvalidem ve hatta saç ve makyaj yapmak için onun ablaları seçerdi her şeyi. Bana seçme şansı vermediler. Sanki ben onların eline düşmüş bir oyuncaktım. Sesimi çıkarmama izin vermezlerdi” diyor. Karşı çıkmaya çalıştığı zamanlarda da “Biz onu eğitelim diye küçük kız aldık. 16 yaşındaki kız bir fikre sahip değildir” diyor aile meclisi.