Farkındalık, umut, bilgelik ve ışık dolu onlarca yazı ve röportajla dopdolu...

Bizi güldürerek şifalandıran oyuncu Binnur Kaya, dünyaca ünlü Ayurveda Doktoru Vasant Lad, ekranın güzel yüzü Nursel Ergin, kovulduğuna sevinen adam Kaan Sekban, sembol okuyucusu Meltem Güner, ingiliz terapist Diana Cooper, regresyon ve Recall Healing Uzmanı Pınar Gogulan, astrolojiyi bir başka yorumlayan Elif Hece Öztürk, psikolog Şule Öncü, üstat Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, uyanışa davet eden Esra Uyman, “Ne olacak bu dünyanın hali?” sorusuna yanıt veren Banu Kalaycı, heykelleri ile bizi bize hatırlatan Candan Arıcı, sinema ile seslenen genç sanatçılar Ege Maltepe ve Emir Gamsızoğlu, “Hayır mı Şer mi?” yi yorumlayan enerji terapisti İlker Durmaz, güzelliğin sadece makyajla olmayacağını söyleyen makeup artist Rıfat Yüzüak, müzik ile terapiyi anlatan Azerbaycanlı Güzel Sanatlar Doktoru Züleyha Abdullayeva, Çin’de Köpek Yılı hazırlıkları, hamilelikten önce DNA temizliği, kahkaha yogası ile Selin Yetimoğlu, yazarlarımız Işık Menderes, Dr. Neslihan İskit, Ebru Şinik, Pınar Salahoğlu, Hande Akın ve kitaplarından alıntılarla Osho...



Okuyana, eli ve gözü dokunana şifa olsun.

