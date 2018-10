Yeni Peugeot 508 ilk gördüğünüzde enerjik ve etkileyici! Monte Carlo’da doğaya, manzaraya ve viraja doyduğumuz harika bir sürüş gerçekleştirdik. Yüzde 70’lerdeki nem ve sıcağı, tepeler tırmanarak geride bıraktık.

Yazı: Arzu Sözeri



Otomobiller ile tanışmak için test sürüşü alanına gidiyoruz... Görüntü ve renkleri ile adeta bir görsel şov bizi bekliyor. Coupe tarzında dinamik çizgilere sahip olan otomobil, 1.40 metrelik boyutuyla alçak, yere yapışık bir görüntü sergiliyor. Ön bölümde markanın imzası olan aslan logosuna sahip gösterişli ön ızgarayı, tam LED ön farlar çevreliyor. Keskin hatlar ve geniş hava girişleri ise, bahsettiğimiz dinamizmi perçinliyor. Yüksek omuz çizgisi ve dar cam alanlar kadar çerçevesiz kapılar, minimize edilen ek yerler ve kapı arası boşluklar, kalite algısını daha da artırıyor. Çamurlukları tamamen dolduran tekerlekler kadar, eğimli tavan çizgisi de sportif ve dinamik görünümü destekliyor.



Arkadan bakıldığında, üç bölüm olarak tasarlanan ve ince yapısıyla ön farların tasarım dilini devam ettiren üç boyutlu tam LED stop lambalarının arasını boydan boya dolduran parlak siyah panel dikkat çekiyor. Tavan çizgisini zarif bir şekilde devam ettiren bagaj kapağının ardında 487 litrelik bir bagaj gizleniyor.







Konfor her şeydir

Bu sürüşte yol arkadaşım Bahar ile standardın biraz üstündeki boy ortalamamızla 508’deki yerimizi alıyoruz. İlk hareketimiz koltukları indirmek oluyor çünkü tavana fazlasıyla yakınız. Playlist’imiz önceden tarafımızdan hazırlandığı için ilk işimiz 8 inç büyüklüğündeki ekranda müzik sistemini ayarlamak. Klima ayarımızın tamamlanması ile yoldayız. Ekranın ve sürücünün elinin altında konumlandırılan ve orta konsola mükemmel bir şekilde entegre edilmiş olan parlak siyah şalter tipi kısa yol düğmeleri; müzik sistemi, klima, navigasyon, araç ayarları, telefon, mobil uygulamalar ve i-Cockpit Amplify gibi temel fonksiyonlara hızlı erişim sağlıyor. Yola çıkmadan önce yollardaki radar sebebiyle sıkıca tembihlendik. Dolayısıyla olması gereken hız sınırları içinde üç saatlik ilk root’umuzu bol molalı şekilde tamamladık.



Her bir detayın büyük bir özenle ele alındığı kokpitin farklı noktalarına serpiştirilen saklama alanları, 32 litreye varan hacimiyle araç içerisindeki küçük eşya karmaşasının önüne geçerken USB girişi, Aux girişi, biri bagajda olmak üzere iki adet 12 volt soket modern çağın gereksinimlerini yerine getiriyor. Panoramik sunroof kabin içine ferah bir ambiyans kazandırıyor ancak biz sıcak havadan dolayı pek tercih etmedik.







Yeni Peugeot 508, EuroNCAP kriterlerini de yerine getiren en güncel sürüş destek sistemleri ve zengin bir donanım seviyesiyle yollara çıkıyor. Segmentinde bir ilk olan Gece Görüş Sistemi, gece sürüşlerinde de 140 km/s hıza kadar yayaları ve bisikletlileri algılayan yeni nesil Otomatik Acil Durum Fren Sistemi ve Çarpışma Uyarı Sistemi, Aktif Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Otomatik Far Kontrolü, Hız Sınırı Tanımlaması ve Önerisi, Gelişmiş Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, EAT8 otomatik şanzıman ile dur-kalk desteği de sunan Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi pek çok sisteme sahip.



Yeni 508’e sahip olmak içinse biraz bekleyeceğiz, yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.