Kişisel gelişim rehberiniz Pozitif’in 15. sayısı çıktı. İşte size farkındalık kazandıracak konulardan bazıları…

Merve İldeniz şimdi ne yapıyor, yıllar önce verdiği karardan hiç pişman oldu mu yoksa her geçen gün daha da mı mutlu?



Aynada Seni Gördüm’ün yazarı Aylin Algun ile ilişkiler üzerine…



Ritm ustası Okay Temiz ile ses ve hayat üzerine bir sohbet…



Klinik Psikolog Tuğçe Peker, yeni nesil çocukların harika farklılıklarını anlattı.



“Ben Ben’im” ne demek?



Sanat Terapisti Talyaa Vardar, “Evrenden bekleme, oyuna sen gir” diyor ve oyuna girmenin yollarını anlatıyor.



Kadınlar kendilerini yeniden keşfediyor. Yaralı kadının Tanrıça’ya dönüşüm hikayesi…



Yeşim Cimcoz, yazarak şifalanmanın yollarını anlattı.



Beki İkala, “özel” çocukları yazdı.

Yoga hangi hastalıkların ortaya çıkmasını önlüyor ve iyileşmesine destek oluyor? Dr. Neslihan İskit yazdı.



Şifalandıran çember: Mandala

Balat’ta içinden iyilik geçen ev: Hobbit House