Merve
İldeniz şimdi ne yapıyor, yıllar önce verdiği karardan hiç pişman oldu mu yoksa
her geçen gün daha da mı mutlu?
Aynada Seni
Gördüm’ün yazarı Aylin Algun ile ilişkiler üzerine…
Ritm ustası
Okay Temiz ile ses ve hayat üzerine bir sohbet…
Klinik
Psikolog Tuğçe Peker, yeni nesil çocukların harika farklılıklarını anlattı.
“Ben Ben’im”
ne demek?
Sanat
Terapisti Talyaa Vardar, “Evrenden
bekleme, oyuna sen gir” diyor ve oyuna girmenin yollarını anlatıyor.
Kadınlar
kendilerini yeniden keşfediyor. Yaralı kadının Tanrıça’ya dönüşüm hikayesi…
Yeşim
Cimcoz, yazarak şifalanmanın yollarını anlattı.
Beki İkala, “özel” çocukları yazdı.
Yoga hangi
hastalıkların ortaya çıkmasını önlüyor ve iyileşmesine destek oluyor? Dr.
Neslihan İskit yazdı.
Şifalandıran çember: Mandala
Balat’ta içinden iyilik geçen ev: Hobbit House