Bu sayıda yine yüreklerinizi ferahlatacak, bakış açılarınızı sorgulatacak ve hayatınızı aydınlatacak harika röportajlar ve köşe yazıları var. İşte derginin yeni sayısında yer alan konulardan bazıları:
- Dreamstalk’un kurucusu Semih Yalman ve yol arkadaşı Sinem Güven ile hayal kurmak ve harekete geçmek üzerine keyifli bir röportaj…
- Otizmli öğrencisinin karnesine yazdığı birkaç satır ile içimizi aydınlatan Vahap Öğretmen’in hikayesi…
- Ruhsal Eğitmen Ali Erdinç Başaran’dan ülkenin zorlu günlerinde olağan kalabilmek üzerine satırlar…
- Beki İkala Erikli’den çocukluk hayallerimiz ile daha güzel bir ülke yaratmak üzerine…
- Bir zamanların unutulmaz sunucusu Dr. Ömer Önder’in şifa yolculuğu…
- Gönüllülüğün mutluluk ile bağlantısını hatırlatan bir hikaye…
- Boyun ve sırt ağrılarına karşı yoga terapi…
- Access Bars ile dönüşüm…
- Çiğ beslenmenin çok lezzetli tarifleri…