Türkiye’nin en kapsamlı kişisel gelişim rehberi Pozitif’in yeni sayısı bayilerde.

Bu sayıda yine yüreklerinizi ferahlatacak, bakış açılarınızı sorgulatacak ve hayatınızı aydınlatacak harika röportajlar ve köşe yazıları var. İşte derginin yeni sayısında yer alan konulardan bazıları:



- Dreamstalk’un kurucusu Semih Yalman ve yol arkadaşı Sinem Güven ile hayal kurmak ve harekete geçmek üzerine keyifli bir röportaj…



- Otizmli öğrencisinin karnesine yazdığı birkaç satır ile içimizi aydınlatan Vahap Öğretmen’in hikayesi…



- Ruhsal Eğitmen Ali Erdinç Başaran’dan ülkenin zorlu günlerinde olağan kalabilmek üzerine satırlar…



- Beki İkala Erikli’den çocukluk hayallerimiz ile daha güzel bir ülke yaratmak üzerine…



- Bir zamanların unutulmaz sunucusu Dr. Ömer Önder’in şifa yolculuğu…



- Gönüllülüğün mutluluk ile bağlantısını hatırlatan bir hikaye…



- Boyun ve sırt ağrılarına karşı yoga terapi…



- Access Bars ile dönüşüm…



- Çiğ beslenmenin çok lezzetli tarifleri…



