Türkiye'nin tek kişisel gelişim dergisi Pozitif'in yeni sayısı çıktı. Daha huzurlu, mutlu deneyimler için bakış açınızı değiştirmeye hazırsanız başlıyoruz!

Bu sayıda CESARET dedik çünkü şikayet etmek KOLAY, dönüşüm için harekete geçmek ise CESARET istiyor...Yogi Mert Güler, oyuncu Bülent Şakrak, televizyonun temiz yüzü Deniz Bayramoğlu, yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, gazeteci Yonca Tokbaş, piyanist Renan Koen, üstat Dr. Omanand Guruji, şamanik aile dizimi uygulayıcısı Eric Lopez, kuantum fizikçisi Peter Stefany, eğitmen Korkut Keskiner, nefes terapisti Yelda Çetiner, Uzman Psikolojik Danışman Doç, Dr. Selda Koydemir, Kuantum Koç Nazan Kocaoğlu, Pakistanlı homeopati uzmanı Muhammed Shafi, Karma Dizim uygulayıcısı Aynur Salış, Annunnakiler teorisi ile Gök Türk, köşe yazarlarımız Dr. Neslihan İskit, Ebru Şinik, Işık Menderes, Hande Akın, konuk yazar Meltem Güner ve yoga, meditasyon, mindfulness, çakralar, nefes...



Şifa olsun...

