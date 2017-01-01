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Pozitif'in yeni sayısı çıktı

Türkiye'nin en kapsamlı kişisel gelişim dergisi Pozitif'in yeni sayısı çıktı.

Pozitif'te bu sayıda yine hayata bakış açınızı değiştirecek, farkınladığınızı artıracak konular var. İşte dergiden konu başlıkları...

- Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Beki İkala Erikli'nin son yazısı: Çocuğunuz size ne öğretmeye geldi?

- Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, Pozitif okuyucuları için hayatını, deneyimlerinin hayata bakış açısını nasıl değiştirdiğini ve huzurunu daha çok insanla paylaşma isteğini anlattı.

- Sadece Türkiye için yazdığı 'Uyanış' kitabı ile gündemde olan ABD'li Shaman Durek'in bu topraklardan neden ayrılamadığının hikayesi ve bizler için önerileri....

- Ayurvedik Yaşam Eğitmeni Ebru Şinik ile "Nefeste Saklı Hayat" kitabı üzerine bir sohbet: Yaşam enerjisi bedene burundan girer

- Zihinsel devrim: Mindfulness

- Tantra sadece cinsellik mi yoksa daha ötesi mi?

- Atların rehberliğinde koçluk deneyimi. Atları dinlemek bizi bize anlatır mı?

- Masal kahramanlarının burçlarını hiç merak ettiniz mi? Pinokyo İkizler, Alice Yay burcuymuş.

- Özge Işın ile Taoist yoga

- Mor Alev: 2017, gerçek benliğimiz olma zamanı

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