Türkiye'nin en kapsamlı kişisel gelişim dergisi Pozitif'in yeni sayısı çıktı.

Pozitif'te bu sayıda yine hayata bakış açınızı değiştirecek, farkınladığınızı artıracak konular var. İşte dergiden konu başlıkları...

- Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Beki İkala Erikli'nin son yazısı: Çocuğunuz size ne öğretmeye geldi?



- Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, Pozitif okuyucuları için hayatını, deneyimlerinin hayata bakış açısını nasıl değiştirdiğini ve huzurunu daha çok insanla paylaşma isteğini anlattı.



- Sadece Türkiye için yazdığı 'Uyanış' kitabı ile gündemde olan ABD'li Shaman Durek'in bu topraklardan neden ayrılamadığının hikayesi ve bizler için önerileri....



- Ayurvedik Yaşam Eğitmeni Ebru Şinik ile "Nefeste Saklı Hayat" kitabı üzerine bir sohbet: Yaşam enerjisi bedene burundan girer



- Zihinsel devrim: Mindfulness



- Tantra sadece cinsellik mi yoksa daha ötesi mi?



- Atların rehberliğinde koçluk deneyimi. Atları dinlemek bizi bize anlatır mı?



- Masal kahramanlarının burçlarını hiç merak ettiniz mi? Pinokyo İkizler, Alice Yay burcuymuş.



- Özge Işın ile Taoist yoga



- Mor Alev: 2017, gerçek benliğimiz olma zamanı

