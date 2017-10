Türkiye’nin tek kişisel gelişim dergisi Pozitif yine umut veren, farkındalık sağlayan ve neşelendiren içerikleri ile piyasada...

Bu sayıdan bazı satırbaşları şöyle:

Sunay Akın ile içimizdeki çocukları özgür bıraktık.

Aylin Algun, hem bireysel hem de toplumsal olarak en çok ihtiyacımız olan ‘güven’i anlattı.

Dünyaca ünlü doktor Suhas Kshirsagar Ayurveda tıbbına göre zayıflamanın sırlarını verdi: Ancak sıcacık bir sindirim ateşi kalıcı kilo vermeyi sağlar!

İlişki Koçu Gamze Berberci Çelik, herkesin ortak sorunu olan yeterince anlaşılamamak meselesini anlattı.

İngiliz enerji terapisti Jerry Sargeant, hayalini kurduğumuz her şeyin içimizde uyuduğunu söylüyor.

Maya astrolojisi: 260 günlük Maya takvimine göre zaman döngüsel yani yaşadıklarımız aslında sürekli olarak kendini tekrar ediyor.

Murat Tulga Buyruk, kuantum ve tasavvufun aynı bilgiyi anlattığını söylüyor.

Eczacı Sinem Us Tokoğlu, doğadan sonbahar reçeteleri verdi.

Gezgin yazar Özcan Yüksek, ünlü masallardaki sembolleri açıkladı.

Tamamlayıcı tıp üzerine çalışan Sintia Mazon, sağlığa yeni bir bakış açısı sunuyor: Enerji ve farkındalık her şeydir.

Su deneyini yapan Dr. Emoto’nun öğrencisi Dr. Yasuyuki Nemoto konuğumuz oldu: Su bizi duyuyor, her şeyi hatırlıyor.

Himalayalar’da bir keşiş: Gezgin bir keşiş olan Yash Shekhar, deneyimlerini anlattı.

“Ben yapamam” demeyin, deneyin. Yoga eğitmeni Ayşegül Ilgaz’ın rehberliğinde yogaya başlamaya ne dersiniz?



Ve her ay yazarlar Hande Akın, Pınar Salahoğlu, Işık Menderes, Dr. Neslihan İskit ve Osho.