İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Bilgi Eğitim, Psike İstanbul Derneği iş birliği ile psikanalizin farklı alanlarda nasıl çalıştığını ve konuların içeriğini nasıl ele alındığını inceleyen Psikanaliz Seminerleri Programı’nı hayata geçiriyor.

22 Nisan – 27 Mayıs 2017 tarihleri arasında üniversitenin santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirilecek Psikanaliz Seminerleri Programı’nda psikanalizin sinema, edebiyat, hukuk, göç ve fotoğraf gibi alanlarda nasıl çalıştığı ele alınacak.



Seminer kapsamında uygulamalı psikanalizin genel içerik ve işleyişi ile ilgili bir oturum da yer alacak. 6 hafta boyunca, toplam 18 saat sürecek programın ücreti 600 TL olarak belirlendi.



Psike İstanbul Derneği Dış Etkinlikler Komitesi Başkanı Klinik Psikolog Meral Erten, bu seminer dizisi aracılığıyla katılımcıları psikanalitik düşünme pratiği ile tanıştırmayı, iç ve dış dünya arasındaki etkileşimlere ve hayatın farklı alanlarına psikanalitik bir perspektiften yaklaşabilme deneyimini paylaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Hiçbir şey gördüğümüzle sınırlı değil, bilincimizin dışında kalanlar var. Görünenin arkasındakine nasıl bakarız? Okuduklarımız, duyduklarımız, gördüklerimiz bize başka neler söylüyor olabilir? Bu bakış açısı farklı disiplinlerle nasıl buluşabilir? Katılımcılarla birlikte bu soruların peşinden gideceğiz” açıklamasını yaptı.