Ramazan ayında gereksiz alışveriş harcamalarına dikkat!





Uykusuzluk ve açlık durumunun beyinde alışveriş yapma isteği doğurduğunu kaydeden Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, Ramazan ayında gereksiz alışveriş harcamalarına dikkat edilmesi önerisinde bulundu. Ünsalver, oruçluyken artan alışveriş çılgınlığının önüne geçmek için alışverişlerin iftardan sonrasına bırakılmasını tavsiye etti.Alışveriş davranışlarını tetikleyen en önemli unsurlardan birinin açlık ve aç karnına yapılan alışverişler olduğunu kaydeden Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, özellikle iftar öncesi çıkılan alışverişlerde gereksiz harcama yapma riskinin yüksek olduğunu vurguladı. Ramazanda daha çok gıda harcamaları yapıldığını ve gereksiz birçok gıda ürünü alındığını kaydeden Ünsalver, şöyle dedi:“Güzel bir iftar sofrası hazırlayabilmek gayesiyle gereksiz gıda alışverişi yapılabilir. Zaten Ramazan ayında kilo alma oranları da artıyor. Özenle hazırlanan sofralar, daha önce alınmayan ve sadece ramazanda yenilen lüks yiyeceklere yapılan harcamalar ortaya çıkıyor. Ayrıca iftar davetleri ile de tamamen gıdaya yönelik alışveriş eğilimleri artıyor. İhtiyaçtan fazla alınan gıda maddeleri bozuluyor ya da gereksiz tüketildiği için hem bütçe hem de sağlığımız olumsuz etkileniyor. ”Bünyenin terbiye edildiği Ramazan ayında alışveriş bağımlısı olan, alışveriş yapmaktan kendini alamayan kişilerin, bu sorundan kurtulmak için bir başlangıç yapabileceklerini kaydeden Ünsalver şöyle dedi:“Ramazan'da nasıl oruç tutarak vücudumuzu terbiye ediyorsak, alışveriş yapma isteğimizi de engelleyebiliriz. Bazı kişiler vakit geçirmek için alışveriş merkezlerine gidip karınları aç olduğu için ihtiyaçları olmadığı halde can sıkıntısından alışveriş yapıyorlar. Bunu önlemek için alışveriş merkezlerinden uzak durmak gerekir. Ayrıca gösterişin dinimizde yeri olmadığını hatırlayıp mütevazı bir sofraya yetecek kadar yemek hazırlayın. Alışverişleri iftar sonrasına bırakmak faydalı. Hem karın tok olduğu için gereksiz alışveriş engellenir, hem de yemek sonrası hareket edilmiş olur.”