Reklamlarda "Wiki" dönemine hazır mısınız?

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Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nde dördüncü gün, Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales’in katıldığı bir oturumla açıldı.

Yazı: Fatoş Karahasan



Wales, Wikipedia’nın reklam platformu Wikia hakkında bilgi verdi. Platform reklam yaratan ekipleri buluşturmaya hizmet ediyor. Dünyanın her yerinde, pek çok dilde içerik üreten bu grup giderek daha fazla reklamverene ulaşıyor.

Wales’in “markalara tutkuyla bağlanan insanlar” olarak tanımladığı bu topluluk, ajansların işlerini elinden alacağa benziyor. “Piyasada kendisini sosyal medya uzmanı olarak pazarlayanlar var, oysa bizimkiler gerçek sosyal medya” diyen Wales sadece yaratıcılığın yetmeyeceğini, işlerin en iyi biçimde yapılmasının da bir zorunluluk olduğunu vurguladı. 410 bini aşkın bir topluluğun reklam yarattığı bir platformla başa çıkmak gerçekten imkansız olacağa benziyor.

