Renault Twizy

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Unidentified Driving Object yani bir nevi UFO (Unidentified Flying Object)’nun uçmayanı… 21’inci yüzyıl bilim kurgu filmleri gibi değil mi? Renault Twizy teknolojinin çevreye hediyesi; yüzde 100 elektrikli! Denedim... Bayıldım...

Yazı: Arzu Sözeri



TwIzy, tasarımı, ebatları ve sahip olduğu özellikleri ile bambaşka bir segmentte piyasadaki yerini alıyor. Dünya lansmanı İbiza’da gerçekleşmişti. Ada konseptini Türkiye’de de Burgazada’ya taşıdı. Ve onunla tanışmak için Burgazada’ya gittik. Benim için son derece enteresan bir deneyimdi...



Tasarım meselesi

Martı kanadını andıran kapıları, renkleri, arkadan görüntüsü ile sıra dışı olduğu kesin! Şehir içinde; evlere servisi şık hale getirmek isteyen birçok restoran ve çiçekçinin peşinde olacağına eminim. Tavan ve kapılardan alüminyum jantlara, hatta torpido gözü kapaklarından koltuk döşemelerine kadar birçok alanı, isteğinize göre farklı renklerde kişiselleştire biliyorsunuz.



‘Hissettirdiği ne?’ dersiniz...

Twizy’nin içerisine girdiğimde bir tedirginlik hissi yaşamadım dersem yalan olur. Ekrandaki batarya işareti ile aracın çalıştığını kavrayarak yola çıkıyoruz. Kullandığım test aracında cam yoktu. Fermuarlı kapı camları ise aksesuar olarak satılıyor. Sağ kolunuz direksiyonda değilse büyük bir boşluk yaşıyorsunuz. Çünkü motosiklet kullanmak gibi... Ön tarafta tek kişisiniz! Ekstra bir yolcu olacaksa da; arka tarafa! Ve sonuç: Çok sevimli, oldukça dikkat çekici, farklı ve iddialı bir ‘şey’ Twizy! ‘Ben nasıl kullanırım?’ derseniz; köprüyü geçemez ama şehirde fazlasıyla konforlu, park sorunundan uzak bir deneyim yaşarsınız.



Avantajları

• Bir ileri, bir de geri vitesi var. Yani her şey çok pratik.

• Uzunluk 2.34 metre, genişlik 1.24 metre olunca park sorunu kalmıyor. En küçük alan bile kullanılabiliyor.

• Sıfır karbondioksit salımı ile çevreci!

• Araç 100 km şehir menziline sahip. Twizy’nin şarjı 3.5 saatten daha az bir sürede tamamlanabiliyor. 6.1kw/s lityum-iyon bataryası 220V’luk herhangi bir elektrik prizinden şarj olabiliyor.

• Bluetooth veya USB’den müzik dinlemek de mümkün.

• Satış fiyatı 13.700 euro’dan başlıyor.