Renkli ve tuhaf bir dünya

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Güçlü Öztekin’in Rampa’da açılan kişisel sergisi ‘Şe Şe Pa Pa... Bazen Balık Tutmak İçin Ağlamak Gerekir’, 11 Temmuz'da sona eriyor.

Güçlü Öztekin’in 4 Haziran’da Rampa’da açılan son kişisel sergisi ‘Şe Şe Pa Pa... Bazen Balık Tutmak İçin Ağlamak Gerekir’, 11 Temmuz'da sona eriyor. Adını sanatçının Ha Za Vu Zu sanatçı kolektifiyle yaptığı performanslar sırasında mikrofonda sesi kontrol etmek için kullandığı sesler bütünü “Şe şe pa pa”dan alan sergi, izleyenleri renkli ve tuhaf bir dünyaya sürüklüyor.

Kağıt üzerine akrilik çalışmalarının yanı sıra, strafor malzemesi üzerine tuvalet kağıtlarını ya da çevresinde bulduğu objeleri kullanan Öztekin, resimlerinin anlamları kadar dokusu, ağırlığı, yüzeyi ve mekandaki fiziksel varlığıyla da ilgileniyor. Öztekin için resimleri “çok açık, çok hayvani, çok basit ve çok bedensel”.











