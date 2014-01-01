Türkiye’nin ilk gerçek zamanlı restoran rezervasyonu uygulaması olan reztoran.com, rezervasyon ile dışarıda yemek yemeyi planlayan kişilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Her restoranın menü içeriği, fiyat bilgisi, yorumları ve müsaitlik durumunu güncel olarak yayınlayarak restoranları tek tek arama derdine çare bulan reztoran.com; İstanbul, Ankara ve İzmir'de 700'ün üzerinde rezervasyon alan tüm anlaşmalı restoranlarını kullanıcıların hizmetine sunuyor.



En lezzetli yemekleri tadabileceğiniz ve yeni mekanları keşfetmenizi sağlayan reztoran.com, web sitesi ve mobil uygulamaları ile restoranlardaki müsaitlik durumunu anlık olarak görüntülüyor. Rezervasyon talebi reztoran.com'a ulaşır ulaşmaz, kullanıcıya SMS ve e-posta ile rezervasyon onay bildirimi gönderiliyor. Böylece "Yer var mı?" veya "Rezervasyonum sorunsuz alındı mı?" gibi sorulara da cevap sunuluyor.



Anlaşmalı restoranlar�� ile sadece Türkiye’de hizmet vermeyen aynı zamanda Avrupa’nın en gözde şehirlerinden Londra, Paris, Viyana, Berlin, Amsterdam ve Barselona’nın da en iyi restoranlarına reztoran.com ile anında onaylı online rezervasyon yaptırmak mümkün.



2014 yılında hayata geçen ve restoranlar ile müşterileri en hızlı, ücretsiz ve güvenilir bir şekilde buluşturan reztoran.com’a web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.