Rıdvan Şanal Günseli'nin 25 mutluluk sırrı

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“Kalbimizin heyecanla çarpması ne güzel!”

•Dünyadaki hayvanlar. Onlar hem yararlı hem de dostluk yapıyor.

•Bir erkek/kadın olmak.

•Hata yapabilme lüksüne sahip olmak. Onlar bizi akıllı kılıyor.

•Kitaplar, filmler… Onlarla dünyamızı anlıyoruz.

•Ağlayabilmek ve gülebilmek. Onlar kalbimizi güçlü kılıyor.

•Çocuklar… Yaşama sevinci veriyor.

•Gözlerimiz sayesinde çevremizi net ve renkli görebiliyoruz.

•İçinde yaşadığımız zaman… Yaşamın bizzat kendisi.

•Kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran cihazlar… Telefon, televizyon, video, otomobil ve uçaklar...

•Düşüncelerimizi kelimelere dökebilmek.

•Şarkı söyleyip dans edebilmek.

•Dostlar... Onlarla hayatı paylaşıyoruz.

•Ailemiz… Sıcaklığı, güveni ve sevgiyi paylaştığımız için...

•Oturabilmek, yürüyebilmek.

•Cinsel organlarımız. Onlarla hazzı yaşadığımız için.

•Yazabilmek ve okuyabilmek.

•Bir şeyi isteyebilmek… Bu sırada kalbimizin heyecanla çarpması ne güzel!

•Ağaçlar ve çiçekler, dağlar ve ovalar.

•Düşünebilmek. Çünkü düşünce en büyük gücümüz.

•Duygulanabilmek.

•Ciğerlerimize doldurduğumuz temiz hava.

•Afiyetle yediğimiz lezzetli yemekler.

•Yeni bir şey öğrendiğimizde anında hissettiğimiz aydınlanma.

•Emeğimizle kazandığımız parayı avucumuzda tuttuğumuzda ki his.

•Birisini mutlu edebilmek.



Rıdvan Şanal Günseli ( Kuantum düşünce tekniği eğitmeni, Yazar )