Sağlam ve şık

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Fransız çanta ve valiz markası Delsey, konfor, estetik ve fonksiyonelliği Delsey Belfort Koleksiyonu’nda bir araya getiriyor.

Yaz aylarının yaklaştığı şu günlerde tatil planları yapılmaya başlandı. Tatil demek valiz demek tabii! Valizde tasarım, kullanım kolaylığı ve kaliteyi arıyorsanız, Delsey'in tasarladığı yenilikçi ürünler size göre. Delsey Belfort Koleksiyonu’nda yer alan valizler su geçirmez dış yüzeyi ve TSA kilit - üç nokta güvenlik sistemiyle güvenliğinizi sağlarken, taşımada kolaylık sağlayan sessiz 4 tekerlek de size konforlu ve şık bir seyahat vadediyor. Yerleşim kolaylığı sağlayan iki ekstra kayış ile Delsey valizler, turuncu, kırmızı, mavi, sarı, gümüş ve siyahtan oluşan renk alternatifleri ve 3 farklı boy seçeneğiyle satışa sunuluyor.