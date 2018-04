Sebze ve meyveleri doğru saklamanın ve pişirmenin püf noktaları...

İşte taze meyve ve sebzelerin besin değerlerinin korunabilmesi için dikkat edilmesi gerekenler:

• Taze sebze ve meyveler önce ayıklanmalı, yıkanmalı, sonra doğranmalı. Sebze ve meyveleri soyup doğradıktan sonra yıkamak, suda eriyen C ve B grubu vitaminlerinin kaybına neden olur. Ayrıca açıkta bırakırsanız yine karoten, C vitamini yitimine sebep olursunuz.

• Sebze ve meyveleri pişirirken kaynar suya atın ve mümkün olduğunca az su kullanın. Pişirme suyunu dökmeyin.

• Ispanak, semizotu gibi sebzelerin önce kök kısmını pişirin, daha sonra yapraklarını ekleyin.

• Taze sebzelerle yemek hazırlarken domates ve salçayı pişmeye yakın ekleyin. Çünkü asit içeren salça ve domates yemeğin pişme süresini uzatır.

• Yeşil sebzeleri pişirirken renginin kahverengi olmaması için tencerenin kapağını kapalı tutmayın. Ara sıra kapağı açın. Sebzelerin yeşil kalması için soda eklemeyin. Soda hem yemeğin lezzetini bozar hem de besin değeri kaybına yol açar.

• A ve C vitaminleri ve renk kaybını önlemek için salataya sirke, limon soslarını servisten hemen önce ekleyin.

• Salata yaparken sebzeleri besin değerini kaybetmemesi için çok küçük doğramayın.

• Karbonhidrat, vitamin ve lif açısından zengin besinler olan salataları tatlandırmak için sos ve krema yerine çok az sıvı yağ, sirke ya da limon kullanın.

• C vitamini değerinin kaybolmaması için sıkılmış meyve sularını buzdolabında bekletmeyin.