Tatil için uzaklara gitmeye gerek yok…





Swissôtel The Bosphorus, İstanbul yaz aylarında şehirden uzaklaşmadan tatil keyfi yaşatıyor. Yaz mevsiminin bütün güzelliklerini birarada sunan Swissôtel; havuz, güneş ve Oasis’in özel menüsü ile yazı karşılıyor… Eşsiz bir havuz keyfi için; Oasis’de yüzün, canlanın, eğlenin, serinleyin…İstanbul’ da bronzlaşmak, serin sularda ferahlamak ve yazın keyfini açık havuzda doyasıya çıkarmak isteyenler Swissôtel The Bosphorus, Istanbul’un havuzunda buluşuyor. Swissôtel The Bosphorous, Istanbul’un havuzu yaz başında, ısıtılan suyuyla misafirlerini ağırlarken yaz boyunca da şehrin sıcağında keyifli bir serinlik vaad ediyor. Misafirler, keyifli bir ortamda havuzun, lezzetli ve hafif spesiyallerin, ev yapımı frozen yoğurt, frozen kokteyllerin, limonata ve dondurmaların tadını çıkarıyor.Havuz kenarındaki içinde televizyonda bulunan “cabanalar” ise gözlerden uzakta lüks ve konforlu bir tatil deneyimi yaşatıyor. Havuz, güneş, size özel şık bir “cabana” … muhteşem bir yaz keyfi...Swissôtel The Bosphorous, Istanbul’un havuzu maksimum performans ve hızlı sonuç odaklı bir antreman olan “Pool Biking” ile de spor tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Pürovel Spa & Sport’un uzman eğitmenleri eşliğinde yapılan “Pool Biking” dersleri kısa sürede fit bir görüntü ve zindelik vaad ediyor. Havuza yerleştirilen sabit bisikletlerle yapılan “Pool Biking” suyun içinde ritmik bir şekilde pedal çevirme egzersizi olarak tanımlanıyor.Swissôtel, havuzbaşında gün boyu yapılan rahatlatıcı ikramlarla misafirleri şımartırken, Oasis Restoran’da yaza özel lezzetler sunuyor. Yaz sezonu için özel olarak hazırlanan odun fırınında spesiyaller, serinletici tatlar, yaza özel roze şarap seçenekleri Oasis’in menüsünde yer alıyor... Haftasonlarında öğleden sonra DJ performansı da havuz keyfini eğlenceye dönüştürüyor.Swissôtel The Bosphorous, Istanbul’da dinlendiren ve güneşle buluşturan havuz, size özel şık “cabanalar” ve yaz lezzetleri sunan Oasis Restoran, şehirden uzaklaşmadan tatil keyfi yaşatıyor…Oasis her gün 09.00-20.00 arasında hizmetinizde...