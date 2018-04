''Kendime değer vermezsem başkaları bunu hiçbir zaman yapmaz.''

•Nefes alabiliyorum. Biliyorum ki doğduğum ilk anda bana verilen ve hayatım boyunca özgürce kullanabileceğim en büyük hediye bu.•Ben olduğunu hissediyorum her zaman. Sahip olduğum bütün maskelerden arınmış ve olduğum gibi davranan bir ben olmaktan mutluyum.•Az ya da çok sahip olduğum her şeyin bana nasıl da özel bir armağan olduğunu biliyor ve bütün bunların keyfini sürüyorum her zaman.•Bedenimdeki tüm organlarıma sık sık teşekkür ediyorum tüm ihtiyaçlarımı yerine getirmeme olanak sağladıkları için. Ellerimi okşuyorum, gözlerime teşekkür ediyorum, kalbime,böbreklerime, damarlarıma şükrediyorum her gün.•Kendimi seviyorum ve kendime hak ettiğim değeri veriyorum; çünkü biliyorum ki ben kendimi sevmez, kendime değer vermezsem başkaları bunu hiçbir zaman yapmaz.•Geçmişteki tüm yaşanmışlıklarım için kendimi suçlamak yerine affetmeyi seçiyorum. Nasıl olsa olan oldu ve artık geçmişim için yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama önüme beni bekleyen kocaman bir gelecek var.•Yaşadığım ve yaşayacağım her güne şükrediyorum.•Yaşayacağım bir tek gün bile olsa, bir tek yarın bile olsa onun benim için kocaman bir gelecek olduğunu biliyorum.•Hiç tanımadığım insanlara çekinmeden merhaba diyebildiğim için, çöpten kağıt toplayan kişiye gülümseyip hatırını sorduğum için, kapıdaki güvenliğe kolay gelsin dediğim için mutluyum.•Etrafımdaki çocuklara kontrol edilebilecek varlıklar olarak değil, hayata sunulmuş güzellikler, değerler olarak bakabiliyor olmaktan mutluyum.•Hayatın akışına güveniyorum ve biliyorum ki sevgiyle teslim olduğumda çok daha güvende olacağım.•Yaşananlarla savaşmak yerine onları kabule geçiyorum ve almam gerekenleri alarak önüme bakıyorum. Çünkü savaşmak kişiyi her zaman daha fazla çıkmaza ve çaresizliğe iter.•Hayat bazen inişli çıkışlı süreçler yaşatabilir bize.Bu durumlarda isyan etmek yerine umutlarımın ve inançlarımın yeşermesine izin veriyorum. Ve izin verdiğimde aslında iniş çıkışların beni daha da güçlendirdiğini görüyorum.•Bana emanet olarak verilen bedenime iyi bakıyorum. Onu sağlıklı beslenerek ve spor yaparak korumaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki sahip olduklarımızın kıymetini bilmezsek elimizden kolaylca kaçabilirler.•Canlı ya da cansız yaşamdaki tüm varlıkların bir yaratılış amacı olduğunu biliyorum ve onlara saygı duyuyorum. Doğayı korumak için geri dönüşüme dikkat etmek ya da hayvanlara hak ettikleri saygıyı vermek beni çok mutlu ediyor.•Soğuğa-sıcağa, kışa-yaza, tüm doğal süreçlere, tüm zıtlıklara teşekkür ediyorum. Her birinin benim hayatıma kattığı hareketliliği anlayabildiğim için mutlu oluyorum.•Hayata şikayetlenmeden bakabilmeyi seviyorum. Ve pozitife odaklandığımda bana pozitifliklerin artarak geleceğini negatife odaklandığımda ise hayatımın negatifliklerle geçeceğini biliyorum.•Beni seven ve benim sevdiğim birçok kişiye sahip olduğum için mutluyum. Bunların benim için ne kadar önemli değerler olduğunun farkındayım.•Sonuçları ne olursa olsun hayatımla ilgili karar verebilme gücüm olduğu için mutluyum.•İstediğim zaman kimseden çekinmeden kahkahalarla gülebilme özgürlüğümü, beceremesem de sınırsızca dans edebilme keyfimi, bir çocuk gibi sekerek sokakta yürüyebilme cesaretimi seviyorum. Bütün bunlar beni çok mutlu ediyor ve asıl güzel olan bunları herkesin yapabileceğini biliyor olmak.•Yaşamın bana sunduğu renkleri görebildiğim için mutluyum. Burada bahsettiğim gözlerimle o renkleri görebilmek değil sadece, gözleri görebilen ama hayatın gerçek renklerinden habersiz olan birçok kişi var. İçten görebilme duygusunu seviyorum.•Yaşadıklarımla ilgili tüm sorumluluğun bana ait olduğunu biliyorum. Karşı tarafı suçlamanın bir şeyi değiştirmeyeceğini, onların bana bir ayna olduğunu ve eğer istersem bu süreçle baş edebilme gücüm olduğunu biliyorum. Ve bu güce sahip olduğum için mutluyum.•Etrafımdaki tüm canlılara yardım edebildiğim için mutluyum. Bir kediye su vermek, bir çocuğun başını okşamak, birinin dertleşme ihtiyacında yanında olmak bana iyi geliyor.•Sebepli ya da sebepsiz gülebildiğim için mutluyum. İhtiyaç duyduğumda ağlayabildiğim için de, duygularımı bastırmadan ifade edebildiğimde de.•Bedenen ruhen ve zihnen özgür olmanın önemini biliyor ve tüm sahip olduklarım için Allah’a şükrediyorum.•Ve her durum ve koşulda bütün bunları yapabilmek için spesifik bir şeylere ihtiyacım olmadığını bilmekten de çok mutluyum.