Selfie çekmek üniversitede ders oluyor!

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Londra'nın Covent Garden bölgesinde bulunan City Lit Üniversitesi öğrencilerine 'selfie' dersi verecek. Mart ayında başlayacak derslerden isteyenler belli bir ücret karşılığında yararlanacak.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, 'selfie' dersi, City Lit Üniversitesi tarafından aylık kurlar şeklinde verilecek. Ders öğrencilerin kimlik, kişilik ve hafızalarını geliştirmelerini ve başlarda çektikleri fotoğraflarla sonrakiler arasındaki farkı karşılaştırarak gelişimlerini görebilmelerini amaçlıyor.

Selfie dersinde öğrencilerin kendi çektikleri fotoğraflar dışında ayrıca Oscar töreninde dünyaca ünlü yıldızlarla selfie pozu veren Ellen Degeneres'in ünlü fotoğrafı ve bayan popo olarak da bilinen Kim Kardashian'ın çektiği selfileri yayınladığı kitabı da incelemeleri bekleniyor.

DHA