Selfie'de güzel çıkmak için nasıl poz vermelisiniz? Fotojenik olmak şart değil! İşte 5 öneriyle kusursuz selfie'ler çekmenin ipuçları...

1. Kendinizi güzel hissettiğiniz açıyı keşfedin! Sağdan mı, soldan mı, hafif yukarıdan mı? Bunu keşfetmenin yolu birkaç küçük denemeden geçiyor.

2. Duruşunuza dikkat edin. Daha zayıf gözükmek için gıdıyı saklamak, kambur durmamak önemli…

3. Işık açısına dikkat edin. Kötü bir ışık fotoğrafınızın tüm güzelliğini alıp götürebilir.

4. Kötü bir fotoğraf bile renk ve efekt oyunlarıyla şahane bir hale gelebilir. Bu uygulamalar hakkında minik bir araştırma yapmaya hemen başlayın!

5. Gülümsemeyi unutmayın!

