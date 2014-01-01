İbrahim Betil’in önderliğinde kurulan Sen de Gel Derneği, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik iyi yaşam projeleri geliştirdi.





Dernek, 3 yıl içinde 200 binden fazla Gambiyalı’ya balık vermek yerine balık tutmayı öğretti. Şimdi kendi değirmenlerinde unlarını öğütüp; kuyularından temiz su içiyorlar. Balıkçılık ve tavukçulukla evlerini geçindiriyorlar. Atölyelerde meslek ediniyorlar; çocukların da annelerin de yüzleri gülüyor.Bugün 1 milyar insan açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Dünyanın bir ucunda da olsa işte bu insanlara dokunabilme amacıyla; 3 yıl önce yola çıktı Sende Gel Derneği. Sivil Toplum Gönüllüsü İbrahim Betil; ‘’sen de gel’’ dedi ve dernek kısa zamanda bağışçıları, destekçileri, toplum gönüllüleriyle birlikte bir yüce gönüllü topluluğuna dönüştü. Bağışçıların da desteğiyle 3 yıldır Dünyanın En Az Gelişmiş Ülkeleri arasında yer alan Afrika ülkesi Gambiya’da sürdürülebilir yaşam ve kalkınma projeleri üretiyor. Derneğin bu süre içinde dokunabilmeyi başardığı insan sayısı 200 bini geçti; 200 bin hayat Sen de Gel’le değişti.Sadece 1 yılda 15 tavuk çiftliği, 3 değirmen, 7 kuyu, 8 atölye, 1 Güneş Enerjisi Sistemi, 2086 küçükbaş hayvanDerneğin ana hedefi bölge insanına balık vermek değil; balık tutmayı öğretmekti. Bu çıkış noktasından hareketle bölgeye özel çok sayıda proje geliştirildi. 200 bin Gambiyalı için sadece 2014 yılında 15 köyde tavuk çiftliği ve 3 adet pirinç değirmeni kuruldu; 7 köyde yaklaşık 18 bin insanın yararlandığı 7 ayrı kuyu projesi tamamlandı. Sağlıklı, temiz sudan yoksun olan ve bulaşıcı hastalıkların tehdidiyle yaşayan insanlar, özellikle çocuklar içilebilir ve yeterli su kaynaklarına kavuşturulmuş oldu. 50’nin üzerinde gencin yararlandığı 8 ayrı marangozluk atölyesi açıldı. Hayvancılığın da bir gelir kaynağı olarak hayatın devamını sağlaması için farklı bölgelerde halka teslim edilen hayvan sayısı 2086’yı buldu. Yaklaşık 900 aile hayvancılık projelerinden fayda sağlar hale geldi. Yüzler gülmeye başladı; köylerde sosyal hayat gelişti. Sen De Gel projeleriyle iş imkanlarına da kavuşan insanlar bir arı kovanı misali; daha iyi bir yaşam için el ele verdiler. Çocuklar sağlıklarına kavuştu, kadınlar mutlu oldu.Bu güzel tabloda eksikler var... Projeler bitmedi. İbrahim Betil’in ‘’İnsanların onurunu koruyarak; potansiyellerini hayata geçirmelerini hedefledik ve başardık’’ sözleriyle anlattığı projelerden daha pek çoğu hayata geçirilmeyi bekliyor. Değirmen ve kuyu bekleyen daha pek çok köy; ‘hayvanım olsa da ben de aileme bakabilsem’ diyen birçok köylü kadın var... Fırın inşası projesi, halk eğitim merkezi projesi, soğutucu projesi... 15 kuyu ve 1 fırın inşaatı devam ediyor. Sen de Gel Derneği; seni de bekliyor; yeni projeleri hayata geçirmek; daha çok açlık ve yoksulluk sınırının altındaki insanların hayatına dokunmak için..