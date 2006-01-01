Küçük fedakarlıklar, ince düşünülmüş fikirler ve biraz yaratıcılık ile sevdiklerinizin yüzünde kocaman gülümsemeler yaratabilirsiniz!





1- Pazar sabahı yatağına gelen bir kahvaltı kimin hoşuna gitmez ki? Bunun için tek yapmanız gereken biraz erken kalkmak ve sessizce mutfaktaki yerinizi almak.







2- Güzel bir söz herkese iyi gelir! Saçlarını kestirdiğinde, duştan çıktığında, makyaj yaptığında, yeni bir gözlük aldığında ya da daha da iyisi ortada hiçbir sebep yokken sevdiklerinize güzel sözler söylemeyi unutmayın!





3- Hepimiz bazen biraz ilgi bekliyoruz. Evde sevdiklerinizle vakit geçirirken Facebook'ta mesajlaşmak, Instagram'da fotoğraf like'lamak yerine "Nasılsın?", "Günün nasıl geçti?" gibi birkaç soru onu mutlu etmeye yeter aslında!









4- Küçük de olsa hediyelerle özel günlerde onları sevdiğinizi, önemsediğinizi hatırlatabilirsiniz. Tabii hediyeniz özenle seçilmiş, şık bir şekilde paketlenmiş olmalı!







6- Hayatı çok fazla ciddiye aldığımızda hem sıkıcı bir insana dönüşüyoruz hem de hayatımız rutin bir hal alıyor. Sevdiklerinizi gülümsetmenin en kestirme yolu esprili biri olmak. Ciddi bir tartışmanın ortasında bir anda onu güldürmek çok da zor değil aslında!



