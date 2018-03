Okul hayatının zorlukları, iş hayatının getirileri, sorumlulukların ağırlığı, sağlık problemleri, insan ilişkilerinin dayanılmaz ağırlığı… Basit bir sevgi gösterisi tüm bunlar için gereken yaşam enerjisini verebilir mi?

Yazı: Gülru İncu



Kesinlikle evet! Bilimsel araştırmalar yetişkinlerin de tıpkı bebekler gibi sıcaklığa, güven duyguna, kısacası sevgi gösterilerine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Hepimiz hayatın zaman zaman insanı çok yorduğundan şikayet ediyoruz, ister 15 yaşında olalım ister 55. Belki de böyle anlarda ihtiyacımız olan tek şey, bu koşuşturma sırasında unuttuğumuz insani bir sıcaklıktır. Sevdiğiniz insanlara onları ne kadar çok sevdiğinizi göstermeyi sürekli erteliyorsanız, bu ay kendinize küçük bir iyilik yapın. Sevdiğiniz insanlara zaman ayırın. Basit bir kucaklaşma bile en derinde yatan yaralara iyi gelebilir. Nazik olmaktan vazgeçmeyin ki nezakete ihtiyaç duyduğunuz zaman aynı anlayışı size de göstersinler. Sahip olmadığınız ya da olamayacağınız şeylerden zarafetle vazgeçin ki hayal dünyasında yaşamak yerine içinde yaşadığınız hayatın gerçekliğini kabul edin.







Küçük bir yol haritası

Bazen ne kadar basit olursa olsun bildiğimiz şeyleri yeniden okumak hayatımızda küçük farklar yaratabilir. Beş duraklı bir yol haritasına ne dersiniz?



1. Çantanıza sığabilecek kadar küçük bir not defteri edinin ve düşüncelerinizi yazın. Her ay sonu yazdıklarınızı yeniden okuyun. Düşüncelerinizle baş başa kalmak içinde bulunduğunuz zamanı ya da durumu daha doğru değerlendirmenize yardımcı olacak.



2. Zevk almak ve mutlu olmak arasındaki farkı iyi kavrayın. Zevk almak hızlıdır, eğlencelidir tıpkı bir kase çikolatalı tatlı yemek gibi. Mutluluğa ulaşmak ise çaba ister, yavaştır ama kalıcıdır. Zevk geldiği gibi çabucak geçip gider ve sizi zihinsel anlamda hiçbir yere götürmez ama mutluluk sizi gitmek istediğiniz yere götüren ya da gerçekte kim olduğunuzu anlamanızı sağlayan bir yol arkadaşıdır.



3. Bir sonraki adımın ne olacağını bilmiyorsanız sakin olun ve zamana bırakın. Hiçbir şey yapmamak yanlış bir şey yapmaktan daha iyidir. Çabuk verilen kararlar çoğunlukla yanlış çıkar. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız kendinize zaman tanıyın ve olasılıkları değerlendirin.



4. Yüzünüzdeki çizgiler sadece çizgi değil, deneyimlerin göstergesidir. Yüzünüz, gözleriniz ve özellikle bakışlarınız bugüne kadar yaşadıklarınızın aynasıdır. O çizgilerin oluşmasını sağlayan deneyimleri küçümsemeyin. Gençlik uçar gider ama sizi mutlu ve bilge yapacak şey sadece ve sadece yıllar boyunca biriktirdiğiniz deneyimlerdir.



5. Her gece yatağa yattığınızda o gün sizi mutlu eden üç şey düşünün. Sizi mutlu eden şeylere odaklanmak farkındalığınızı artırır ve bu farkındalık sizi depresif ruh halinden uzak tutar. Bu üç şeyden biri bir fincan sütlü kahve içmek kadar basit bir şey bile olabilir. Önemli olan sizi neyin mutlu ettiğini öğrenmek.







Şubatı sevmemiz için 10 neden

1. Yılın en kısa ayı. Çabucak bitecek, yerini yeni bir aya bırakacak.



2. Bahara az kaldı. Güneşli ılık günlere, yeniden uyanan doğanın güzelliğini yakalamaya bir tık uzaktayız.



3. 14 Şubat Sevgililer Günü. Klasik ya da modası geçmiş bulabilirsiniz hatta bir sevgiliniz bile olmayabilir. Hiç önemli değil. Kendinize özel bir gün ayırmanın zararı yok.



4. Son soğuklar. Küresel ısınma şaka değil, gerçek. Dünya mevsim normallerinin üzerinde yaşıyor. Sıcak günler kapıda yani.



5. Sinema keyfi için ideal. Dışarı çıkmaya gerek bile yok, battaniye altında film izlemenin keyfi nede var?

6. Kar manzaraları. Bembeyaz bir örtüyle kaplanan yakın yerleri görmek ruhumuza iyi gelecek.

7. Biri gider, biri gelir. Ocak, beklentilerinizi karşılamadıysa üzülmeyin. Ocakta yapmayı planlayıp da yapamadığınız ya da ertelediğiniz şeyleri yapmak için işte fırsat.

8. Yaşasın alışveriş. İndirim sürüyor. Sezon başı göz koyduğunuz o paltoyu almanın tam zamanı.

9. 17 Şubat Dünya Pancake Günü: Önceleri sadece bir Pagan geleneğiyken şimdilerde tüm dünyada kutlanıyor. Çikolatalı, soslu, ballı fark etmez, bayılıyoruz. Bu arada 5 Şubat da Dünya Nutella Günü, kaşıkları hazırlayın.

10. 19 Şubat: Çin yeni yılı kutlamaları bugün. Kırmızı fenerler, havai fişekler… Rengarenk bir kültürü merak ediyorsanız, yakından tanımak için güzel fırsat.