Sevgililer Günü hediyesi seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hediye seçiminde bu 5 maddeye dikkat!

Sevgililer Günü yaklaşırken, hepimizi hediye seçme telaşı sardı. Onu en çok mutlu edecek, özel hissettirecek hediyenin peşindeyiz. Peki bu süreçte nelere dikkat etmeli, nelerden kaçınmalıyız?



The Gift Box markasıyla hediye seçimini sıradanlıktan kurtarmayı ve özel kılmayı amaçlayan DB Positive Yaratıcı Çözümler ve Proje Yönetimi kurucusu Derya Babuç, hediye seçiminde dikkat edilecek 5 maddeyi sıraladı.



Babuç, yaratıcılığın fark yaratmak, özel olmak kavramlarının havada uçuştuğu, “müşteri odaklılık” bakış açısı ile hizmet sunulmanın olmazsa olmaz olduğu günümüzde, “hediye” seçimini “sıradanlıktan’’ kurtarmanın, öncelikle kişiyi mutlu ederek duygu durumunu pozitife taşımak, sonrasında vermek istediğimiz mesajı özel kılmak adına çözümler sunmanın ise işin zor tarafı olduğunu vurguluyor.



Bugün pek çok firmanın var olan bir “seçeneğe” ayrıcalık katmak ya da tamamen markaya özel kılmak adına yaratıcı alternatifler sunmak, üretmek, ürettirmek ve “kişiselleştirilmiş ve/veya kurumsallaştırılmış” sunumlar ile hedef kitlesine ulaşmak adına fikirler / ürünler geliştirdiğini hatırlatan Babuç, “Ancak hala ve hala istenilen etkiyi ister hediye alan ister alan taraf olun ister veren bir tek şey yaratıyor: Duyguya hitap etmek. Kişiye kendini özel hissettirmek…” diyor.

Babuç, hediye seçiminde dikkat etmeniz ve kaçınmanız gereken 5 maddeyi ise şöyle sıralıyor:



1- Önemli olan ne aldığınız değil, nasıl sunduğunuz

Sadece Sevgililer Günü’nde değil, tüm özel günlerde hediye alırken aynı ikileme düşmüş fiyat ile hediye ürün arasında kalmış olabilirsiniz. Bu nedenle "Çok mu basit kaçar?" "Sen daha iyisine layıksın" "İmkanım olsa aslında…. almak isterdim" gibi cümlelerden en az birini aklınızdan geçirmiş ya da söylemiş de olabilirsiniz.

Önemli olan; ikisi de değil. Hediyeye en büyük artı değeri o hediye için yarattığınız hikaye verir. Hikayesini ise bazen kartı, bazen paketi bazen veriliş şekli ile aktarmak sizin elinizdedir.



2 -Kendinizi değil, onu düşünün

Hatırlıyorum da bir arkadaşımın Sevgililer Günü heyecanı, 15 Şubat'ta yerini aynı şiddette bir sinir harbine bırakmıştı. "Ne zaman bir hediye alsa aynı şeyi yapıyor. Konuşmaya ‘ben çok severim’ diyerek başlıyor" diyerek özetlemişti nedenini. Sevgililer Günü’nde sevgilinize onun beğenilerine, hayallerine, isteklerine ne kadar önem verdiğinizi seçimleriniz ile hissettirin. Kendi beğenilerinize ya da tercihlerinize onu ortak etmeye çalışmaya çaba sarf etmeyin.



