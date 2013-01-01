2013 yılından beri takı, aksesuar ve dekor gibi geniş bir yelpazede özgün ürünler tasarlayan ve üreten ‘Tansel Baybara/Tasarım Hikayecisi’, Sevgililer Günü’nde sevgilisine özgün ve aşkı anlatan bir hediye almak isteyenlere Diplomatic Heritage koleksiyonundan çok özel alternatifler sunuyor.

Doğadan, coğrafyadan ve insandan yola çıkarak; ipek, ikat ve deri gibi farklı materyalleri kullanışlı tasarım parçalarına dönüştüren Tansel Baybara’nın zarif ve kullanışlı tasarım ürünleri ile sevgilinizin kalbini fethedebilirsiniz.



Geleneksel renk ve çizgilerin uyumuyla dikkat çeken son derece zarif ve kullanışlı tasarım ürünler sevgilinizin kendisini özel hissetmesini sağlayacak. İlhamını, zengin bir kültüre sahip yaşadığımız coğrafyadan alan Diplomatic Heritage Collection’da el emeği olması ve az sayıda üretilmesi sayesinde koleksiyonda birbirinin aynısı hiçbir parça yer almıyor.







Geri dönüşümlü kağıdı, eskitilmiş deri kapağı ile göz dolduran koleksiyonun en özel parçalarından olan Pargalı Defter ve Özbekistan’da dokunan tamamen el yapımı renkli ikatlardan yapılan Hürrem Defter, sevgilinizin özel hatıralarını yazabileceği özgün bir hediye alternatifi olacak.



Tasarım Hikayecisi’nin ürünlerine @hayatimyenibahar Instagram hesabından ulaşabilirsiniz.

