Yılbaşı, tüketim açısından en riskli dönemlerden biri. Bütçenizi aşmak istemiyorsanız, pahalı hediyelerin peşine düşmeyin.

Kendinizi frenleyememekten korkuyorsanız ideal olanı bir liste yapmanız ve bütçe belirlemeniz. Bu listenin ve bütçenin dışına hiçbir şartta çıkmamayı hedef koymalısınız. Uzmanlar, sevgiyi ve şükranı göstermenin en iyi yolunun o kişilerle bir arada olmak yani onlara vakit ayırmak olduğunu belirtiyor.



Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Polikliniği Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, yaklaşan yeni yılla beraber umutların ve beklentilerin arttığı yeni bir döneme girildiğini söyledi. Ünsalver, şöyle konuştu:



“Bir yıl bitiyor ve yepyeni bir yıl geliyor. İnsan toplulukları her dönemde ve her kültürde çeşitli sebeplerle bir araya gelip çeşitli törenler yaparak birbirlerinden güç alıp birbirlerine güç vermişlerdir. Özellikle dünyanın güneş etrafındaki hareketiyle birlikte gelen ve tahmin edilebilir değişim dönemleri bu tür bir araya gelmeleri sağlamıştır.

Hediyelerle duygularımızı ifade ederiz



İlkbaharın gelişiyle birlikte doğanın canlanışını bir araya gelerek kutlamak sayesinde insanlar umut dolar ve yalnız olmadıklarını hissederler. Böyle dönemlerde şükran duygusu ya bir şeyleri kurban ederek ya da insanların birbirlerine verdikleri hediyelerle ifade bulur. Bir kişinin doğum gününde ona verilen hediyeler “İyi ki doğmuşsun ve biz seni tanımış olmaktan şükran doluyuz” mesajı içerir. Yılbaşı da insanların bazen sıkıntılı, kederli ya da yorucu, bazen ise coşkulu, neşeli ve keyif verici günleri geride bıraktığı ve kendilerini beklemekte olan günlerde umutla dolmak istedikleri bir zamanı sembolize ediyor.

İnsanların bu naif duyguları istismara açık!



Birbirimize hediye verirken ya da iyi dileklerde bulunurken “İyi ki geçtiğimiz zamanda yanımda olmuşsun, umarım gelecekte de yanımda olursun” demek isteriz. Sevdiklerimize şükranlarımızı sunarız. İnsanların bu naif duyguları istismara açıktır ne yazık ki.

Oltaya takılmayın



Pazarlamacılar bizlerin sevdiklerimizi hoşnut etme ihtiyacımızın ne kadar yoğun olduğunu bilirler ve kampanyalarla bizi baştan çıkarırlar. Çocuğumuzu, arkadaşımızı, eşimizi sevdiğimizi göstermenin en görkemli yollarını bize sunarlar. Eğer sevgimizi ispat etmede görkemli olması bizim için çok önemliyse oltaya takılırız ve abartılarıyla sevgimizi gölgede düşürecek hediyelerin peşine düşeriz. Büyük bir hediye uzun zaman kullanılmadan kenarda dururken samimi sözlerle dolu bir kart uzun yıllar bir defter arasında saklanabilir.

Tüketim açısından en riskli dönem



Yılbaşı tüketim açısından en riskli dönemlerden biridir ve farkına varmadan birçok tuzağa düşüp yeni yılın ilk aylarını borç ödeyerek mutsuz ve sevdiklerinize kızgın bir şekilde geçirebilirsiniz. Eğer kendinizi frenleyememekten korkuyorsanız ideal olanı bir liste yapmanız ve bütçe belirlemeniz olur. Bu listenin ve bütçenin dışına hiçbir şartta çıkmamayı hedef koymalısınız. Bütçeyi aşmamanın en pratik yolu ise nakit harcama yapmak olacaktır. Sevgiyi ve şükranı göstermenin en iyi yolu o kişilerle bir arada olmak yani onlara vakit ayırmaktır.”