Kendinizi frenleyememekten korkuyorsanız ideal olanı bir
liste yapmanız ve bütçe belirlemeniz. Bu listenin ve bütçenin dışına hiçbir
şartta çıkmamayı hedef koymalısınız. Uzmanlar, sevgiyi ve şükranı göstermenin
en iyi yolunun o kişilerle bir arada olmak yani onlara vakit ayırmak olduğunu
belirtiyor.
Üsküdar Üniversitesi NP
Feneryolu Polikliniği Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver,
yaklaşan yeni yılla beraber umutların ve beklentilerin arttığı yeni bir döneme
girildiğini söyledi. Ünsalver, şöyle konuştu:
“Bir yıl bitiyor ve yepyeni
bir yıl geliyor. İnsan toplulukları her dönemde ve her kültürde çeşitli
sebeplerle bir araya gelip çeşitli törenler yaparak birbirlerinden güç alıp
birbirlerine güç vermişlerdir. Özellikle dünyanın güneş etrafındaki hareketiyle
birlikte gelen ve tahmin edilebilir değişim dönemleri bu tür bir araya
gelmeleri sağlamıştır.
Hediyelerle
duygularımızı ifade ederiz
İlkbaharın gelişiyle birlikte doğanın canlanışını bir araya gelerek kutlamak sayesinde insanlar umut dolar ve yalnız olmadıklarını hissederler. Böyle dönemlerde şükran duygusu ya bir şeyleri kurban ederek ya da insanların birbirlerine verdikleri hediyelerle ifade bulur. Bir kişinin doğum gününde ona verilen hediyeler “İyi ki doğmuşsun ve biz seni tanımış olmaktan şükran doluyuz” mesajı içerir. Yılbaşı da insanların bazen sıkıntılı, kederli ya da yorucu, bazen ise coşkulu, neşeli ve keyif verici günleri geride bıraktığı ve kendilerini beklemekte olan günlerde umutla dolmak istedikleri bir zamanı sembolize ediyor.
İnsanların bu naif duyguları istismara açık!
Birbirimize hediye verirken
ya da iyi dileklerde bulunurken “İyi ki geçtiğimiz zamanda yanımda olmuşsun,
umarım gelecekte de yanımda olursun” demek isteriz. Sevdiklerimize
şükranlarımızı sunarız. İnsanların bu naif duyguları istismara açıktır ne yazık
ki.
Oltaya takılmayın
Pazarlamacılar bizlerin
sevdiklerimizi hoşnut etme ihtiyacımızın ne kadar yoğun olduğunu bilirler ve
kampanyalarla bizi baştan çıkarırlar. Çocuğumuzu, arkadaşımızı, eşimizi
sevdiğimizi göstermenin en görkemli yollarını bize sunarlar. Eğer sevgimizi
ispat etmede görkemli olması bizim için çok önemliyse oltaya takılırız ve abartılarıyla
sevgimizi gölgede düşürecek hediyelerin peşine düşeriz. Büyük bir hediye uzun
zaman kullanılmadan kenarda dururken samimi sözlerle dolu bir kart uzun yıllar
bir defter arasında saklanabilir.
Tüketim açısından en
riskli dönem
Yılbaşı tüketim açısından
en riskli dönemlerden biridir ve farkına varmadan birçok tuzağa düşüp yeni
yılın ilk aylarını borç ödeyerek mutsuz ve sevdiklerinize kızgın bir şekilde
geçirebilirsiniz. Eğer kendinizi frenleyememekten korkuyorsanız ideal olanı bir
liste yapmanız ve bütçe belirlemeniz olur. Bu listenin ve bütçenin dışına
hiçbir şartta çıkmamayı hedef koymalısınız. Bütçeyi aşmamanın en pratik yolu
ise nakit harcama yapmak olacaktır. Sevgiyi ve şükranı göstermenin en iyi yolu
o kişilerle bir arada olmak yani onlara vakit ayırmaktır.”