Tercihiniz organik gıdalarsa, bu adresleri not edin!
Şişli Ekolojik Halk Pazarı
Cumartesi gününüzü pazara gitmeye ayırmak,
baştan kötü bir fikir gibi gelse de, İzmir’in nefis
brokolisi, Kuşadası’nın sağlık deposu greyfurtu,
Bursa’nın enginarı ve kerevizi, Gökçeada’nın leziz
yoğurdunu tatmak için birkaç saatinizi ayırmaya
değer. Pazar, eski bira fabrikasının ilerisindeki
otoparkın altında kuruluyor.
İnebolu Pazarı
Her pazar günü Kasımpaşa’da kurulan pazara
İnebolu’dan taze taze ürünler getiriliyor. Pazarda;
ıspıt gibi yöreye özgü otlar, mevsimi olan her çeşit
sebze ve meyveyi bulabiliyorsunuz. Yalnız önemli
bir uyarımız olacak; öğlene kadar gitmezseniz eve
eliniz boş dönebilirsiniz.