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Sıfır gdo bolca vitamin!

Tercihiniz organik gıdalarsa, bu adresleri not edin!
Şişli Ekolojik Halk Pazarı
Cumartesi gününüzü pazara gitmeye ayırmak, baştan kötü bir fikir gibi gelse de, İzmir’in nefis brokolisi, Kuşadası’nın sağlık deposu greyfurtu, Bursa’nın enginarı ve kerevizi, Gökçeada’nın leziz yoğurdunu tatmak için birkaç saatinizi ayırmaya değer. Pazar, eski bira fabrikasının ilerisindeki otoparkın altında kuruluyor.

İnebolu Pazarı
Her pazar günü Kasımpaşa’da kurulan pazara İnebolu’dan taze taze ürünler getiriliyor. Pazarda; ıspıt gibi yöreye özgü otlar, mevsimi olan her çeşit sebze ve meyveyi bulabiliyorsunuz. Yalnız önemli bir uyarımız olacak; öğlene kadar gitmezseniz eve eliniz boş dönebilirsiniz.

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