El yapımı, sıra dışı ve tamamen doğal bir çikolata deneyimi yaşamak ister misiniz?





Giano Chocolate’ın kurucusu ve çikolata şefi Mehmet Yücel’in çikolataya olan tutkusu ve tecrübesiyle ortaya çıkan Giano Chocolate, artisanal bir çikolata markası. Marzipan, Salep-Tarçın, Boz Antep gibi geleneksel tatların yanı sıra Wasabi, Rakı, Lavanta ve Rokfor gibi beklenmedik tatları da çikolatayla ustalıkla bir araya getirerek tamamen el yapımı, sıra dışı lezzetler yaratıyorlar. Trüf ve pralinleriyle çikolata severlerin kalbini kazanan Giano Chocolate, yeni serisi Java, Grenada ve Sao Thomé orijinli tabletleriyle yeni lezzet ufuklarına yelken açarken; Deniz Tuzlu, Lavantalı ve %100 kakao içeren tablet çikolata seçenekleriyle de ezber bozuyor. Çok yakında çıkacak yeni tablet çeşitleriyle ürün yelpazesini daha da genişleteceklerinin sinyallerini veriyorlar.Kullandıkları çikolatanın ham maddesi bloklar halinde Belçika ve Fransa'dan geliyor. Yapım aşamasında kesinlikle koruyucu madde, katkı maddesi, renklendirici ve yapay aroma kullanmıyorlar. Raf ömrünü koruyucu maddeler yerine, tamamen doğal malzemeler ve tekniklerle sağlıyorlar.İstanbul’daki atölyeleri, ISO 22000 Gıda Güvenliği Sertifikası’na sahip ilk ve tek ‘el yapımı çikolata atölyesi’ olma özelliğini taşıyor.Mehmet Yücel, Belçika’da aldığı eğitimlerin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında birçok ünlü çikolata şefi ile çalışmalar gerçekleştirmiş. Aynı zamanda dünyanın en büyük çikolata üreticisi olan Belçika menşeli Callebaut’un Türkiye Chocolate Academy’sinde ve Bilgi Üniversitesi’nde çikolata üzerine eğitimler veriyor. Giano Chocolate’ı da üst segment bir çikolata markası haline getirirken, kalitesinden ve doğallığından ödün vermeden butik ruhunu korumayı başarıyor.Giano Chocolate’ın trüf, pralin ve tabletlerini incelemek ve sipariş vermek için giano.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.