Bu ayın on yıllar sonrası hatırlayacağımızı düşündüğümüz fotoğraf karesini panomuza pin’ledik.

“NEFES ALAMIYORUM!”



Takvimler 2020 Mayıs’ının sonunu gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri, gözaltı sırasında polis tarafından öldürülen George Floyd haberiyle sarsıldı. Ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti bir insanı daha hayattan koparırken; Floyd’un gözaltında ve boynu polisin dizinin altındayken söylediği ‘I can’t breathe!’ (Nefes alamıyorum!) sözleri bir toplumsal harekete dönüştü. Irkçılık karşıtı protestoların ten rengi, etnik köken ya da bölge ayırmaksızın tüm dünyada yankı bulmasıysa insanlık için çok önemliydi. Irkçılık karşısında protesto gösterileri için sokaklara çıkan insanlar, şiddetin ve ayrımcılığın son bulması için düşüncelerini net bir şekilde dile getirdi: ‘Black Lives Matter!’ yani Siyahların Yaşamları Değerlidir! Tüm dünyada da eş zamanlı olarak #BlackLivesMatter etiketiyle sosyal medya hesapları kullanıcılar tarafından karartıldı ya da tepki görselleriyle donatıldı. Bir arada olmasalar da tüm dünyada aynı hisleri paylaşanlar ne kadar kalabalık olduğunu bu şekilde daha net gördü. İngiltere’de de 17. yüzyılda köle ticareti yapan Edward Colston’un heykeli devrilerek protestolar yeni bir boyut kazanmış oldu. Geçmişte yaşananların hesabı bugün sorulsa da bugün yaşananların etkileri ancak gelecekte anlaşılacak.



‘Biz’ olduğumuz gün dünya değişecek.

-Elele Dergisi



Hazırlayan: Barış Alışkan